Nulla da fare per Monferrato Basket: a Desio non si passa

Coach Corbani manda in campo il solito quintetto con Vecerina, Rupil, Pepper, Martinoni e Wojciechowski, risponde Desio con Fumagalli, Cipolla, Torgano, Mazzoleni e Chiumenti. Nemmeno il tempo di cominciare e Kuba infila la prima tripla di serata, a seguire Martinoni e Pepper si iscrivono subito al tabellino dei marcatori. Secondo fallo di Wojciechowski dopo nemmeno 3 minuti, controparziale con buona difesa interna di Desio con tripla di Mazzoleni, timeout Novipiù.

Cipolla e Mazzoleni sono i più in palla per i padroni di casa. Altra tripla di Cipolla, ritmi altissimi in questa prima frazione. Rotazioni Monferrato con Camara, Guerra, Stazzonelli e Basta che entrano in campo. Per Desio Bartninkas e Perez. Desio sorpassa e prova a scappare, +6 con tripla di Perez.

Entra anche Marcucci, ancora Wojciechowski che accorcia il gap. Pepper non trova la via del canestro, ma serve Kuba che fissa il risultato sul 38-32 prima del rientro negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nella ripresa primi punti anche per Stazzonelli, gli risponde dalla distanza ancora Cipolla. Wojciechowski in fiducia dalla distanza con la terza tripla personale, ma dall’altra parte il solito Cipolla aumenta il gap, massimo vantaggio Desio +10. Daniel Perez si prende la scena di prepotenza.

60-51 e si va all’ultimo periodo con Perez determinante. Break di Rupil, Monferrato si rifà sotto, Martinoni e Kuba continuano a dominare sotto canestro. Dalla lunetta 1 su 2 di Guerra che riporta Monferrato sul -3 quando mancano 7 minuti. La partita è riaperta. Ancora Guerra risponde a Torgano dall’arco. Non c’è sosta. Desio va in bonus e Martinoni dalla lunetta accorcia. Nei minuti finali però Desio ne ha di più, la Novipiù è imprecisa mentre Fumagalli e Bartninkas non sbagliano. Testa ora a domenica per un'altra trasferta complicata contro Legnano Knights.

Rimadesio Desio 80

Novipiù Monferrato Basket 68

Parziali (22-23, 16-11, 22-18, 20-16)

Rimadesio Desio: Alessandro Cipolla 21 (4/7, 4/9), Daniel alexander Perez 15 (4/6, 2/8), Marco Torgano 14 (1/4, 3/6), Alberto Chiumenti 10 (5/12, 0/0), Emilis Bartninkas 7 (3/5, 0/1), Andrea Mazzoleni 5 (0/1, 1/3), Carlo Fumagalli 5 (1/7, 1/2), Stefano Elli 3 (0/0, 1/1), Matteo Tornari 0 (0/1, 0/1), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0), Luca Albique 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 46 11 + 35 (Alessandro Cipolla 15) - Assist: 19 (Marco Torgano, Carlo Fumagalli 4)

Novipiù Monferrato Basket: Jakub Wojciechowski 17 (4/8, 3/6), Niccolo Martinoni 15 (5/8, 0/2), Dalton Pepper 12 (3/11, 2/10), Simone Vecerina 8 (1/7, 1/4), Marco Rupil 7 (2/5, 1/4), Francesco Guerra 4 (0/0, 1/2), Umberto Stazzonelli 3 (0/3, 0/3), Lamine Camara mahamed 2 (1/2, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/1), Pietro Basta 0 (0/0, 0/1), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 47 15 + 32 (Niccolo Martinoni 18) - Assist: 13 (Dalton Pepper 5)