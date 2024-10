Chiusura del Palacurling di Pinerolo, la nota del Comitato Regionale

Un enorme dispiacere per il nostro Comitato Regionale che per mesi ha incessantemente lavorato, sottotraccia e non, affinché si potesse trovare un accordo tra le parti che garantisse agli atleti di non perdere il loro impianto di allenamento.

Purtroppo senza però ottenere riscontri positivi e dovendo giocoforza accettare il chiaro danno che comporta la chiusura di un impianto strategico per la Federazione in termini di promozione, sviluppo, progetti sul territorio e come Centro Federale.

Nel pieno rispetto della legittima decisione politica, l’auspicio è che al più presto possa partire la nuova procedura di affidamento dell’impianto, in modo da non penalizzare oltremodo decine di ragazzi e ragazze che amano il curling.