La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta a Perugia

Chieri è reduce dalla vittoria al tie-break ottenuta contro Il Bisonte Firenze, con 7 punti in quattro partite e il quarto posto solitario in classifica. Le umbre invece finora hanno guadagnato un solo punto cedendo 2-3 a Vallefoglia nella seconda giornata e sono a caccia della loro prima vittoria.

Le due squadre si ritrovano a una stagione di distanza dall’ultima sfida datata 2 aprile 2023, ultima giornata del campionato 2022/2023. Dopo un anno in A2 Perugia ha immediatamente riguadagnato un posto nella massima categoria, conquistando anche sotto la guida tecnica di Andrea Giovi la Coppa Italia di serie A2, primo trofeo nella storia del club.

Fra A2 e A1 i precedenti sono dieci, con un bilancio di otto vittorie a due a favore di Chieri. Una sola ex nel roster biancoblù: la palleggiatrice Gaia Guiducci.

Anna Gray, vicecapitano della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, fa il punto alla vigilia della gara: «Arriviamo da una vittoria molto importante col Bisonte Firenze, un 3-2 molto combattuto in cui c’è stato un bel gioco da parte nostra per i primi due set, poi una loro rimonta che ci stava mettendo in difficoltà ma siamo state molto brave a ripartire a mostrare il nostro gioco nel quinto set soprattutto. Non era facile riuscire a portare a casa una vittoria dopo un momento di calo ma non ci siamo lasciate sopraffare e questo è un punto molto importante ed una nostra caratteristica che ci servirà nelle prossime partite. Sabato ci aspetta lo scontro con Perugia, una neo promossa ma non per questo da sottovalutare. Ci sono molte giocatrici che hanno già calcato il campo di A1 e di grande esperienza, per questo affronteremo Perugia con la determinazione e la concentrazione che ci caratterizza. Ci serve molto continuare questa striscia positiva che ci stiamo portando dietro, anche perché inizia un mese molto impegnativo tra campionato e Challenge Cup. Siamo però pronte fisicamente e mentalmente ad affrontare tutto questo, come detto prima determinazione e concentrazione ci caratterizzano e penso che riusciremo a mettere in pratica queste doti».