Una delegazione del Team Dimensione Nuoto sarà al via del 7° Trofeo Città di Monza

Dopo il pieno di energie dell’Interclub, sabato 26 ottobre , il Team Dimensione Nuoto sarà al via del 7° Trofeo Città di Monza , un appuntamento fuori regione utile per cimentarsi in un test agonistico ad ormai due mesi dalla ripresa degli allenamenti.

Sarà il gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport a rappresentare il TDN nella vasca lombarda. L’appuntamento di Monza rappresenta un importante banco di prova per Lucia Tassinario in vista degli Assoluti Open: Lucia, che ha staccato il pass per la rassegna nazionale grazie ai riscontri cronometrici conseguiti nel corso della passata stagione, al momento è l’unica qualificata del team all’evento del 14-16 novembre che assegna i titoli italiani invernali in vasca da 25 metri.

Per tutto il Team Dimensione Nuoto, che affronterà a ranghi compatti tutti gli eventi del calendario regionale della FIN a partire dall’1-2 novembre, l’appuntamento clou della prima parte della stagione coincide con la Coppa Brema, evento a squadre che esalta lo spirito di gruppo e stimola i singoli a cogliere le migliori prestazioni.