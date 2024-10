Bertram Derthona domani a Trapani

A distanza di undici giorni dall’ultimo match disputato, la Bertram Derthona tornerà domani a rituffarsi in una sfida ufficiale con la trasferta sul parquet della Trapani Shark , in programma alle ore 19:30 al PalaShark per la quinta giornata della Serie A Unipol . Il rinvio della gara di domenica scorsa in casa della Virtus Segafredo Bologna per l’alluvione porta la formazione bianconera ad inaugurare in Sicilia un tour de force, 7 partite in 22 giorni tra campionato e Champions League, con la trasferta di Trapani seguita dall’immediato viaggio a Lisbona contro il Benfica di martedì prossimo, la sfida casalinga del 3 novembre con Sassari, il doppio tour emiliano a Bologna e Reggio Emilia tra 6 e 9 novembre, il ritorno in casa con il Benfica di mercoledì 13 e infine la sfida sempre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro Brescia del 17, prima della sosta per le nazionali e la ripresa del 1° dicembre in casa dell’Olimpia Milano.

MATRICOLA TERRIBILE

Per il Derthona sarà la prima volta assoluta a livello di Serie A con Trapani. Dopo la sconfitta di una sola lunghezza all’esordio per mano della Virtus Bologna (88-89), Trapani cavalca una striscia di tre vittorie tra Treviso (71-87 in Veneto), Scafati (101-87) e l’ultima a Varese (100-109), a dimostrazione del potenziale dell’ambiziosa neopromossa allenata da Jasmin Repesa. La Bertram, reduce dalla prima sconfitta stagionale con Trieste prontamente riscattata dal netto successo in Champions League con Manresa, potrà ripresentarsi con la squadra al completo grazie al rientro di Luca Severini dopo due partite di stop per un problema fisico.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«Trapani è una squadra giustamente costruita molto lunga, con 12 giocatori. Una formazione ambiziosa che sta dimostrando in questa prima parte di stagione di avere grandi qualità per andare in fondo a giocarsi le prime posizioni e il titolo. In questo momento è la terza forza del campionato e con il rientro di Galloway ha davvero molte bocche da fuoco», è l’analisi dell’avversaria da parte del coach bianconero Walter De Raffaele. «Sarà molto importante non farli correre in contropiede, dove esprimono gran parte dei loro 96 punti segnati di media. Questo sarà un elemento molto importante legato al nostro equilibrio in attacco. Naturalmente andremo a Trapani per fare la nostra miglior partita e cercare di portarla a casa, per riuscirci servirà una prova di altissimo livello come sarebbe servita contro la Virtus, il cui rinvio è stato per cause di forza maggiore e siamo ovviamente molto vicini alla popolazione per quanto accaduto. Noi, saltando appunto la partita con Bologna, arriviamo dalla vittoria con Manresa dove abbiamo dato una bella risposta al ko con Trieste. In questa settimana c’è stato Vital assente per tre giorni per impegni personali, però abbiamo avuto una buona settimana di lavoro. Mi sembra che la squadra stia pian piano conoscendosi sempre meglio, con i propri difetti che, come tutti, cerchiamo di limare».