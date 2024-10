Monferrato Basket, domenica la difficile trasferta contro Legnano

La squadra di coach Paolo Piazza ha subito un solo ko fino ad ora, nella trasferta di Treviglio alla quarta giornata. Club che da diversi anni milita in B con 8 effettivi di esperienza per la categoria. Il giocatore principale è senza dubbio l'americano con passaporto italiano Nik Raivio, guardia/ala da 15.8 punti e 7.3 rimbalzi di media, miglior realizzatore della squadra. Secondo per media realizzativa di squadra con 13.5 punti la guardia Guglielmo Sodero, che insieme al play classe 2000 Francesco Oboe andrà a formare il reparto esterni del quintetto. Sotto canestro Mattia Mastroianni e Francesco Quarisa. Dalla panchina Guido Scali, Ezio Gallizzi e il lungo Pietro Agostini.

Sarà un'altra trasferta bella tosta per la Novipiù che vuole tornare a fare punti per muovere la classifica al più presto e per riscattarsi dalle ultime sconfitte. Si tornerà poi sul parquet amico di Casale Monferrato sabato 2 Novembre per la sfida a Piacenza.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «A Desio è stata un'altra partita che ci è sfuggita negli ultimi istanti, malgrado una buona partita specialmente da parte dei nostri lunghi. Adesso abbiamo necessità di trovare punti in classifica su tutti i campi, affronteremo la trasferta di Legnano con la massima determinazione e consapevoli del valore dell'avversario. Sono una squadra molto esperta che sta giocando molto bene con due realizzatori importanti sugli esterni come Sodero e Raivio che sono stati protagonisti negli anni passati anche di grandi prestazioni in A2. Da parte nostra c'è la volontà di far valere le nostre qualità e trovare i due punti che sarebbero fondamentali in questo momento.»

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.