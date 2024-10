Il finlandese Juha Hakala sarà il Defensive Coordinator dei Giaguari Torino

Hakala proviene dalla prestigiosa squadra degli Helsinki Roosters, una delle migliori e più vincenti organizzazioni sportive europee, vincitori di ben 23 Maple Bowl (il massimo campionato Finlandese), Un Euro Bowl, una Champions League ed una Northern European Football League.

Di questi 23 Maple Bowl, ben 7 sono stati conquistati sotto la guida di Juha Hakala come Head Coach.

Hakala è anche stato coach della Nazionale finlandese Under 17 e Under 21 e vanta anche un passato in Italia, precisamente nel 2017, quando fu Head Coach dei Lazio Marines e nel 2019, quando tornò nella squadra romana come Defensive Coordinator, posizione che ricoprirà anche a Torino.

Hakala sarà il secondo coach di nazionalità finlandese dopo Juha Liedes, anch’egli una leggenda degli Helsinki Roosters, che fu head coach dei Giaguari nella stagione 1996.