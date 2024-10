Cuneo Volley in trasferta a Fano per il derby dei fratelli Compagnoni

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara alla trasferta marchigiana, Domenica 27 ottobre alle ore 19, ospiti della Smartsystem Essence Hotels Fano.



Molte le particolarità di questo match, a partire dal “Derby dei fratelli Compagnoni” che vede Mirco giocare la divisa cuneese e Federico con quella fanese, entrambi centrali. Un match in cui a confrontarsi saranno anche i due registi, entrambi cresciuti pallavolisticamente a Cuneo e sono rispettivamente Capitan Sottile e Manuel Coscione. Quest’ultimo anche ex compagno di squadra, nella passata stagione a Santa Croce, di Karli Allik.



A due giorni dall’incontro, queste le parole del centrale biancoblù Marco Volpato: «Fano ha una diagonale molto forte che sarà difficile limitare, ma proveremo a estendere la nostra serie di vittorie anche fuori dalle mura di casa. Finché non saremo al completo non potrò dire che saremo al 100%, tuttavia stiamo lavorando tanto e bene. Il percorso intrapreso è quello giusto».



La gara tra piemontesi e marchigiani sarà l’ultimo fischio d’inizio della 4^ giornata di regular season, in quanto ben tre partite sono programmate per le ore 16 (Catania-Cantù, Reggio Emilia-Aversa, Palmi-Macerata), due alle 17.30 (Siena-Brescia, Prata di Pordenone-Ravenna) e solo Porto Viro vs Pineto alle ore 18.00 precise.