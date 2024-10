Volley Parella Torino: il recap delle attività di ottobre

B1-F: A CACCIA DEI PRIMI PUNTI STAGIONALI La rivoluzione d'estate che ha portato in panchina Barbara Medici e ben 11 giocatrici nuove nel roster, ha cambiato radicalmente il volto del Volley Parella Torino. L'esordio non è stato certo dei più semplici. Il calendario ha dato alle parelline forse l'avversario più ostico: Rothoblaas Volano. Contro le trentine si è visto però un buon Parella nonostante la sconfitta. Meno bene è andata la seconda uscita contro Club Italia. Un 3-0 netto complici anche alcune pesanti assenze. Ora le biancorossoblu proveranno a trovare i primi punto stagionali contro Sondrio.

B-M: ANCORA DERBY, DOPO VAL CHISONE ECCO ALTO CANAVESE

Una buona dose di conferme ma anche alcune novità importanti e soprattutto un roster che, già molto giovane la scorsa stagione, è stato ulteriormente ringiovanito. Il Volley Parella Torino sarà sicuramente una mina vagante nel campionato di Serie B maschile. L’esordio contro Novi ha visto i biancorossoblu un po’ in difficoltà e la sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca. Contro Val Chisone, i ragazzi di Federico Rigamonti hanno però subito riscattato il ko dell’esordio e iniziato a mettere fieno in cascina. Ora i parellini se la dovranno vedere con Alto Canavese in un altro derby che si preannucia spettacolare.

GIOV-F: AL VIA I CAMPIONATI

Sono iniziati tutti i campionati giovanili. Due sono i gruppi inseriti fin da subito nei raggruppamenti regionali (meriti acquisiti la passata stagione) e che si confronteranno quindi con l’e?lite della pallavolo piemontese: parliamo dell’under 16 (2009) e dell’under 14 (2011).

I gruppi under 16 (2010) e under 13 (2012) disputeranno invece il girone di eccellenza provinciale. Parliamo quindi di un banco di prova impegnativo ma allo stesso tempo stimolante per tutte le formazioni giovanili. Come secondo campionato l’under 16 2009 disputerà la serie D regionale mentre il 2010 disputerà la seconda divisione. Per gli altri gruppi come secondo campionato si incontreranno con avversarie piu? grandi con l’intento di fare esperienza nel loro percorso di crescita.

Ai nastri di partenza anche i campionati promozionali che vedranno impegnate le atlete più giovani (2013, 2014 e 2015).

VPTBOYZ: PRONTI, PARTENZA, VIA!

Dopo la fantastica scorsa stagione, con il picco del secondo posto ai nazionali Under 17, il settore giovanile maschile del Volley Parella Torino è pronto per affrontare la nuova stagione con tante aspettative ma anche con la consapevolezza di essere sempre più una società leader in Piemonte e tra le migliori in Italia.

Queste le parole del Responsabile del settore giovanile maschile parellino, Attlio Giorda: «Siamo finalmente arrivati all'inizio di questa nuova stagione che, spero, non deluderà le aspettative! I nostri #vptboyz saranno impegnati in tutte le categorie regionali e provinciali: obiettivo per tutti, quello di lavorare sodo e di alzare l'asticella per cercare di ripetere i successi della passata stagione!»