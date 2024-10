L'IVECO Cus Torino Rugby Femminile si prepara all'esordio

Prima giornata del campionato di Serie A Élite per l’ IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone , Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone . Le universitarie giocheranno domenica 27 ottobre alle ore 14.30 in trasferta sul campo del Valsugana Rugby Padova.

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «Quella di domenica è una trasferta difficile sia per la lontananza che per le avversarie. Speriamo di entrare in campo con l’impostazione mentale e tattica con cui ci stiamo allenando nelle ultime settimane, di questo sono fiduciosa».

Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Alessandro Zerbinati di Roma.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione 15-1: Sarasso; Pantaleoni, Sacchi, Luoni, Bruno; Gronda (C), Toeschi; Parodi, Comazzi, Catulo; Ponzio, Epifani; Zini, Tognoni, Dambros Da Silva.

A disposizione 16-23: Hu, Reverso, Repetto, Zoboli, Piva, Citino, Donà, Mascia.

All. Carbone