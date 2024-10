Hitball: è iniziata la trentaduesima stagione

La trentaduesima stagione di hitball è iniziata martedì 15 ottobre. Quest'anno Piemonte News , in collaborazione con UISP Piemonte , racconterà le emozioni di settimana in settimana, offrendo un breve riepilogo delle partite giocate e raccontando ai lettori qualche curiosità su questo sport nato a Torino.

Ai nastri di partenza troviamo 4 serie: A1, A2, B1, tutte e tre da 10 squadre, e la B2, con 8 team a caccia della promozione. La prima settimana di gioco ha regalato subito grandi emozioni in tutte le categorie.

In A1, il primo match ha visto gli Evolution imporsi sugli Rdj con un perentorio 125-81. Poche ore dopo, la rivincita dell'ultima finale scudetto si è risolta ancora una volta in favore degli attuali campioni in carica, il Piccolo Club. Contro i Sunknights finisce 110-84 con uno scatenato Donald Basso: per lui 44 punti a referto e momentanea vetta in classifica marcatori, in attesa dell'esordio dei bomber di LabToHit, Red Devils e Sotomayor, Genova, Pazzeschi e soprattutto Sporting Team del capocannoniere 23-24, Federico Garrone.

In A2, prima giornata interamente disputata e sfide più equilibrate. I neopromossi Black Knights stupiscono i già rodati Pellegrini Venaria (85-73). Altra vittoria tutt'altro che scontata per i Flamurtari che regolano gli Skoppiati per 92-85 in un match punto a punto. Vittorie più larghe per gli All Blacks sulla neopromossa Hit Bulls (86-60) e Citmabun sugli Sheet (102-89). Dopo la retrocessione dall'A1 e nonostante tanti nuovi innesti, la rosa sembra essere già pronta per l'assalto alla massima categoria. A chiudere la serie, il match domenicale tra Guardians Chivasso e Torino Warriors (98-109).

In B1 solo tre match: la novità Bioghettyson perde in casa contro Hocheti Pokety: montagne russe e punteggio finale di 76-84. Vittoria in rimonta anche per gli Hammers contro Sporting Team Furious: nell'ultimo tempo, da -8 a +10 per il finale 78-68. Chiude la prima settimana il confronto tra gli esperti Decepticon e i Nomadi Venaria, ripescati in B1 ma con alcuni interessanti innesti pronti a dare battaglia per guadagnarsi la permanenza. 96-80 per i torinesi, ma segnali confortanti per la seconda squadra della Reggia.

Infine la B2. Gli Homeless, in 4 dal primo minuto, battono i Padawan nonostante l'inferiorità numerica 92-85. Esordio amaro per i Delirium Consulum, regolati dai Monstars (ex-Villains) con un netto 43-68. Tutt'altra storia nel match tra Iron Lion Tyson vs Together Hit: i "leoni di ferro" falliscono il tentativo di rimonta fermandosi sul 67-70. A chiudere la settimana, troviamo il derby tra l'agguerrita neopromossa Atletico Boomers e i Meatballs (61-48).

Tutte le classifiche, statistiche, rose, risultati live, dettaglio partite e prossimi incontri sono su https://referto.plvhitball.it