La Wash4Green rientra a mani vuote dalla trasferta sul campo de Il Bisonte Firenze

Al Pala Wanny le padrone di casa mettono in campo una prestazione davvero convincente dominando in ogni fondamentale. Dall’altra parte della rete Pinerolo fatica in ricezione e a muro non riuscendo ad esprimere il suo miglior gioco. Malual in prima linea attacca tutto e con 24 punti chiude il match da Mvp. Molto bene anche Nervini con 13 punti. Tra le fila piemontesi Smarzek e Bracchi sono le uniche in doppia cifra, 15 per l’opposta polacca, 13 per la schiacciatrice.

LA PARTITA

1 SET | Subito in evidenza il reparto centrali in entrambe le metà campo (3-2). Davyskiba attacca il pallone del doppio vantaggio poi l’errore di Sorokaite vale il +4 Firenze (10-4). Cambi di seconda intenzione riporta la Wash4Green in corsa poi è Smarzek a sfruttare bene le mani del muro avversario e riportare il punteggio in parità (12-12). Il Bisonte conquista il cambio palla con Malual. Davyskiba in prima linea rimette le distanze (17-12) ma ancora una volta le ospiti recuperano le lunghezze riagganciando sul 23-23. Bene Bracchi e Akrari sotto rete. Bechis si affida a Malual per il set point poi è ancora Davyskiba a fare la differenza a muro su Smarzek (25-23).

2 SET | L’avvio del secondo parziale è equilibrato: Sylves in fast risponde bene a Malual (4-4). Pinerolo spezza il gioco piazzando un buon break (7-11) e costringendo coach Bendandi a chiamare il primo time out. La pausa funziona e Firenze accorcia con Nervini al servizio. La Wash4Green fatica in ricezione mentre nella metà campo di casa Malual in attacco è un rullo compressore (16-14). Smarzek non trova il rettangolo rosa, +4 per il Bisonte. Le pinelle sono in balia del gioco di Leonardi e compagne e senza alcuna difficoltà Firenze si porta sul 2-0 (25-17).

3 SET | Dopo un inizio a favore delle pinelle (3-7), le padrone di casa non faticano a riportare in equilibrio il gioco trascinate da una grande Nervini (11-11). Come nel precedente parziale laWash4Green subisce il gioco delle avversarie ritrovandosi ad inseguire (15-12). Marchiaro ferma il gioco ma non la corsa di Firenze che difende il vantaggio e chiude il match con l’attacco di Malual 25-22.

SALA STAMPA

Malual Adhuoljok (Il Bisonte Firenze): «Abbiamo lavorato tanto, sapevamo che questa era una partita importante per prendere punti. Siamo state molto ordinate fin dall’inizio. Siamo rimaste con la testa, pulite in tutto e questo ci ha portate alla vittoria. Speriamo sempre di fare meglio ma stiamo lavorando bene. Ci focalizziamo partita dopo partita».

Martina Bracchi (Wash4Green Pinerolo): «Loro ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto a muro e in battuta, abbiamo sofferto tanto la ricezione. Possiamo dare di più tutte, siamo in crescita e continuiamo il nostro percorso. La prossima gara è tra tre giorni quindi ci arriveremo con tutta la grinta possibile».

IL TABELLINO

IL BISONTE FIRENZE 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/23, 25/17, 25/22)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 6, Malual 24, Nervini 13, Butigan 4, Davyskiba 11, Bechis, Leonardi (L), Cagnin. Non entrate: Battistoni, Giacomelli, Mancini, Agrifoglio, Ribechi (L). All. Bendandi.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 3, Cambi 4, Sylves 4, Smarzek 15, Akrari 8, Perinelli 4, Moro (L), Bracchi 13, Di Mario, Cosi, Moreno, Andela, Avenia. Non entrate: Bussoli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Piana Rossella, Verrascina Antonella.

NOTE | Spettatori: 860. Durata set: 28’, 26’, 26’. Tot 80’. MVP: Malual Adhuoljok.