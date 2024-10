Bertram sbanca Trapani nella 5ª giornata della Serie A Unipol

La Bertram Derthona espugna il campo della Trapani Shark nella quinta giornata della Serie A Unipol . Dopo Varese arriva la seconda vittoria su due in trasferta in quest’inizio stagione e stavolta ai danni dell’ambiziosa neopromossa, sconfitta per 84-78 al termine di una partita giocata in maniera impeccabile dalla squadra bianconera (out Zerini per problemi fisici), che blocca a tre la striscia di successi dei trapanesi. Tenuta botta nel primo tempo di fronte alle folate dei padroni di casa, il 10-2 a cavallo dell’intervallo lungo indirizza il punteggio dalla parte della Bertram, che dal 46-53 del 23’ non si fa più riprendere. La squadra allenata da Walter De Raffaele risponde colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Trapani e sprinta meglio nel finale gestendo di squadra con grande maturità, e una difesa tattica che ha costretto Trapani a tante perse, il prezioso vantaggio arrivato un paio di volte ad un massimo di 9 lunghezze.

Prova eccellente di Denegri su entrambi i lati del campo (6 assist e 4 recuperi in 25’) a sopperire i repentini problemi di falli in cabina di regia di Kuhse, i vari Gorham (9 rimbalzi), Biligha (5/7 al tiro), Weems e Vital chirurgici a livello realizzativo nel quarto periodo, dopo che Strautins aveva svolto la parte più grossa come produzione punti (13 dei suoi 15 nel primo tempo).

Sul 75-79 Weems mette dalla media distanza due possessi pieni di distanza a 90” esatti dal termine per il 75-81, sul ribaltamento di fronte arriva la stoppata di Vital sulla penetrazione di Robinson con tanto di recupero del pallone da parte della guardia americana e un prezioso rimbalzo offensivo di Strautins fa guadagnare altri secondi verso la sirena conclusiva. Ne restano solo 6 quando Rossato prova l’ultimo assalto per i siciliani con la tripla del 78-81, ma al rientro dal time-out tortonese Weems può andare in lunetta a 4” dalla fine sul fallo tattico avversario. Il capitano bianconero segna il primo chiudendo di fatto la contesa, arrotondata nel punteggio due secondi dopo dal 2/2 ai liberi di Vital che fissa il +6 conclusivo. La Bertram ottiene così la terza vittoria in quattro gare in campionato in attesa del recupero della trasferta in casa della Virtus Bologna.

Ora per il Derthona giusto il tempo di tornare a casa e riprendere un altro volo per Lisbona, dove martedì alle ore 20:30 chiuderà l’andata del Girone G di Champions League contro il Benfica. In campionato il prossimo appuntamento è per domenica 3 novembre con la sfida casalinga contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma alle ore 17:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

DICHIARAZIONI «La squadra ha giocato una gara molto solida per 40 minuti, senza mai disunirsi quando Trapani, con grande merito, è riuscita a rientrare», è il commento di Walter De Raffaele. «Siamo stati molto bravi tatticamente a gestire la partita, alternando anche la difesa. I ragazzi sono stati molto sul piano partita, tutti hanno contribuito e questa è stata la chiave, visti i problemi di falli di Kuhse e Kamagate. Sono davvero molto contento, Trapani è squadra costruita per arrivare fino in fondo e l’abbiamo battuta con una vittoria “strutturata”. Un’altra delle chiavi è stata limitare il talento di Robinson e Notae che sviluppano poi quello degli altri, nel primo tempo ci siamo riusciti a tratti, nel secondo sempre e questo ci ha permesso di controllare i rientri di Trapani. Abbiamo sempre avuto la lucidità per andare a colpire dove avevamo un vantaggio. Ecco, se devo citare un giocatore cito Davide Denegri, che è un giocatore che si sta affacciando ad un nuovo ruolo per lui con grande sacrificio e applicazione, ha fatto una prova di grande spessore. Ma potrei citare a rotazione tutti gli altri come testimoniano i nostri 20 assist, che come dato sottolinea la predisposizione dei giocatori a passarsi la palla, una di quelle voci che spesso prediligo nel valutare le statistiche. Volevo ringraziare i nostri tifosi arrivati fin qua e fare i complimenti anche al pubblico di Trapani».

Trapani Shark 78

Bertram Derthona 84

Parziali (19-16, 44-43, 59-64)

Trapani: Notae 4, Horton 13, Robinson 15, Rossato 6, A. Alibegovic 10, Galloway 7, Petrucelli 14, Yeboah 9, Mollura, Pleiss, S. Gentile, Pullazi ne. All. Repesa.



Bertram: Zerini ne, Vital 13, Kuhse 4, Gorham 8, Candi ne, Denegri 7, Strautins 15, Baldasso 9, Kamagate 2, Biligha 11, Severini 6, Weems 9. All. De Raffaele.

Arbitri: Attard di Priolo Gargallo (SR), Grigioni di Roma, Valleriani di Ferentino (FR).