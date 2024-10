Basket College Novara lotta ma si perde nel finale

Con ancora Fornara out e Giorgino soltanto a mezzo servizio per infortuni, Basket College Novara inizia una gara veramente gagliarda giocando un gran bel basket sul difficile campo di Casorate Sempione . Un Tedoldi ispirato riesce ad innescare agevolmente Cardani , Ltifi e Malevolti a più riprese arrivando al risultato di 24 punti realizzati soltanto nel primo quarto.

Non cambia di molto la musica nel secondo quarto, sono sempre i Novaresi ad imporre il gioco mentre Casorate prova a replicare con Pirovano e Paparella, ma un ispirato Cardani che si porta solitario a ben 15 punti segnati soltanto nei primi due quarti per il risultato di metà partita di 40-34 per i Collegiali, al netto di ben 7 tiri liberi sbagliati.

Casorate rientra dagli spogliatoi deciso a far valere la propria esperienza e fisicità sia in attacco che in difesa, adottando una zona ed un gioco complessivamente molto aggressivo e poco tecnico, sul quale gli arbitri lasciano forse correre troppo. Alle giocate di Pariani risponde puntuale Caligaris, 18-16 il risultato di frazione per un equilibrato terzo quarto termina sul 52-56.

All’inizio dell’ultimo periodo Coach Frasisti scopre di aver fatto troppa fatica a trovare il giusto equilibrio tra i cambi, insistendo sui “soliti” Malevolti, Tedoldi, Cardani, Caligaris che inevitabilmente iniziano ad accusare il peso della fatica. Samarate continua ad imporre un gioco rude, finchè non capita un episodio davvero deplorevole al terzo minuto: Luca Ciardiello (classe 1984) “spende” in attacco un brutto fallo da dietro su Lorenzo Cardani (2003) che rovina a terra infortunandosi la spalla. Partita sospesa per prestare le cure al Collegiale che dovrà raggiungere il pronto soccorso in Ambulanza. Con il tiro da tre Tedoldi (2005) e Zocca (2006) riescono a sopperire alle pessime scelte di tiro “fuori ritmo” di Ltifi tenendo a galla i Novaresi, che tuttavia iniziano ad affondare, concedendo il vantaggio di 64-62 a Casorate a tre minuti dalla fine, causa le incursioni di Bernardi, Pariani e Rotoni che alla fine, da soli, realizzeranno ben 58 dei 73 punti finali.

Ai Collegiali Novaresi non resta che l’ultimo possesso che poteva valere (come domenica scorsa contro Chieri) la parità eufemisticamente non giocato al meglio, infrangendo ogni speranza di rimonta sul tentativo sbagliato del lungo Giorgino (addirittura da tre) e che chiamato in campo fa soltanto quel che può, nell’evidente uscita d’infortunio di settimana.

Tanto amaro in bocca al termine per una importante vittoria mancata in chiave salvezza, iniziata benissimo ma evidentemente non gestita al meglio, fino allo spreco dell’ultimo quarto. Sconfitta, tra l’altro, figlia della pessima percentuale di tiro dalla lunetta dei Novaresi, impietoso il 13 su 26 finale. Molti aspetti su cui Coach Frasisti dovrà riflettere in attesa del prossimo turno, ancora difficile, dei Collegiali, chiamati in causa contro Venegono, sabato 2 novembre ore 20.30 tra le mura amiche del Pala Sartorio.