Collegno Basket sfiora la rimonta ma cede a Gazzada

In una partita contraddistinta da un sostanziale equilibrio, le due squadre si sono affrontate per tre quarti senza mai riuscire a prendere il controllo della partita. Nell'ultimo periodo Tannoia prende per mano la squadra e realizza 13 dei 22 punti messi a segno durante la gara (3 triple). Non sono bastate a Collegno le prestazioni di Fracasso (17 pt), Tarditi (15 pt) e Grillo (12 pt). Un vero peccato per i Lions l’approccio nei primi 5 minuti dell’ultimo periodo, dove hanno subito un pesante parziale (16-3), che era stato comunque colmato a 48 secondi dal termine. La gestione degli ultimi possessi e la poca lucidità difensiva su Tannoia nell’ultima tripla, non hanno permesso di completare la rimonta.

Prossima gara per Collegno in trasferta contro Tre Colli B.C. Serravalle, prevista per sabato 2 novembre alle ore 20.30 presso il Palasport di Serravalle Scrivia, per il secondo derby piemontese della stagione.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Gazzada risponde con Lovato, Pesenato, Warden, Tannoia e Cassinerio.

Nel primo quarto i Lions provano subito a scappare via, Quagliotto a rimbalzo apre la contesa, Fracasso ha una gran voglia di mettersi in mostra e prima in penetrazione, poi dall’arco (dopo avere subito fallo) realizza i tre liberi a disposizione (9-4). Lovato e Warden rispondono per Gazzada, ma capitan Tarditi con due triple mantiene il perfetto equilibrio. Sul finire del quarto Grillo penetra e scarica per Obase che appoggia comodamente al vetro per il 18-16.

La seconda frazione inizia con la tripla di Grillo e l’appoggio di Obase, Lovato e Gaye tengono gli ospiti a contatto, ma De Bartolomeo prova a far scappare i suoi con due triple per il 31-24. Tannoia non ci sta e in contropiede conclude il gioco da tre punti. Ancora Grillo dall’arco tiene i Lions avanti, ma Dagri con un piede sulla riga fissa il punteggio sul 34-32 all’intervallo.

Durante la pausa lunga grande festa al PalaCollegno ed entusiasmo alle stelle sugli spalti per la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile che prendono parte alla stagione 2024-25.

Il terzo periodo vive di un sostanziale equilibrio, entrambe le formazioni trovano il fondo della retina con regolarità, i Lions sono trascinati da capitan Tarditi e De Bartolomeo, per Gazzada Pesenato inizia a farsi sentire nel pitturato mettendo in difficoltà la difesa biancorossa. Fracasso in penetrazione confeziona uno splendido assist per capitan Tarditi che affonda una schiacciata poderosa per il 46-41. Pesenato dalla linea della carità non sbaglia, Dell’Acqua poco dopo si iscrive a referto e regala il primo vantaggio agli ospiti (46-47). Grillo realizza implacabile la sua terza tripla e la frazione si chiude sul 49-47 per Collegno.

Ultimo quarto da incubo per i Lions che subiscono un parziale di 16-3 nei primi 5 minuti. Gazzada parte fortissimo con la tripla di Mina, alza il ritmo in difesa e con due rubate vola in contropiede con Tannoia e Dagri per il +6. Fracasso prova a dare respiro ai Lions con la tripla frontale, ma Tannoia (in serata di grazia) brucia la retina dalla lunga distanza per due volte in pochi istanti. Lo segue a ruota Mina per la terza tripla consecutiva e Dagri trasforma un rimbalzo offensivo in canestro per il +13. La contesa sembra chiusa, ma Fracasso a 2:50 dalla sirena non vuole proprio mollare e costringe gli ospiti al fallo, realizza i liberi a disposizione e ne fa altri due in penetrazione. I Lions ora ci credono, Castellino è freddissimo dopo il fischio arbitrale a sanzionare il difensore ospite e capitan Tarditi infila la tripla del -4 (61-65) a 1 minuto dal termine. Gazzada è costretta al timeout per provare a riorganizzarsi, coach Comazzi fa buon uso del minuto a disposizione, registra la difesa e costringe i lombardi all’infrazione di 8 secondi. Nell’azione successiva Grillo infila la quarta tripla e Collegno a 48 secondi dalla fine si ritrova a -1 (64-65). I Lions però non hanno fatto i conti con Tannoia che spara l’ennesima tripla e realizza i liberi dopo il fallo sistematico. I biancorossi non riescono più a trovare il fondo della retina e Gazzada può chiudere la gara espugnando il PalaCollegno.

TABELLINI

Collegno Basket 64

Coelsanus 7 Laghi Gazzada 70

Parziali (18-16, 34-32, 49-47)

Collegno Basket: Obase 4, Bossola, Castellino 2, Tarditi 15, Donnini, Quagliotto 2, Fracasso 17, Obakhavbaye 4, Grillo 12, Marcato ne, Lo Buono, De Bartolomeo 8. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Coelsanus 7 Laghi Gazzada: Aliverti ne, Cassinerio 5, Mina 8, Tannoia 22, Pesenato 8, Veronesi ne, Warden 5, Dell’Acqua 2, Dagri 6, Gaye 4, Carnelli ne, Lovato 10. All. Bianchi. Ass. Bologna, Vecchiè.