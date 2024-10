Eurogymnica: a Cantalupa sei titoli e tre argenti gli Interregionali di Specialità Gold

Sulla pedana del Campionato interregionale di Specialità Gold ZT1, organizzato sotto l'egida della Federazione Ginnastica d'Italia, a tirar fuori i denti sono state proprio le EGirls che si sono dovuti a confrontare con le migliori ginnaste del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e della Liguria.

Le EGirls hanno portato a casa il doppio dei titoli conquistati lo scorso anno nella stessa competizione.

Sei gli ori interregionali di cui cinque incassati dalle ginnaste Junior di Eurogymnica, che hanno avuto la meglio sulle avversarie andando a vincere tra le J3 grazie ad Eglissa Lika alle clavette (26,300) e al nastro (22,200) e ad Alessia Pala al cerchio (25,450). Tra le Junior 1 sono state invece Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu a regalarsi il prezioso metallo, rispettivamente alla palla (25,850) e al cerchio (26,100).

Pala e Capriolo si sono messe in grande evidenza anche con gli altri due attrezzi a loro disposizione, la palla (25,800) per la prima e il cerchio (25,150) per la seconda, conquistando due argenti.

Medaglie e qualificazioni assicurate dunque per il quartetto, al quale si è aggiunta la giovanissima Elena Mari che ha vinto, parimerito con Beatrice Taricco di Sportgiocando, tra le Allieve di II Fascia al cerchio (21,000). Se son stelle (blu) brilleranno ma nel frattempo il virgulto del presidente Nurchi si è accaparrata il pass per i campionati nazionali, i primi della sua breve carriera, che si terranno a Caorle.

Quella delle Allieve in Specialità è una categoria inserita lo scorso anno per la prima volta dalla federazione che sembra avere un discreto gradimento tra le società, anche quelle meno blasonate ed è suddivisa solamente su due dei quattro consueti livelli. Tra le piccolissime, le Allieve di prima fascia esordio per Carola Magagna terminata sesta alla fune (15,900).

Ma se giovanissime e giovani di Eurogymnica si confermano o iniziano a farsi spazio nel mondo dei piccoli attrezzi, le Senior non sono da meno, lungi dal mollare la presa.

Sfiorano infatti il titolo interregionale anche Stefania Straniero e Cecilia Quarello, argento nella coppia 4 clavette con 22,350.

La Straniero, veterana di Eurogymnica, ha poi battagliato alla palla fino alla fine, per un posto sul podio, terminando quarta con il punteggio di 27,300 ma guadagnandosi il doppio accesso alla fase nazionale.

Il prossimo weekend sarà invece il turno del Campionato nazionale Individuale Allieve Gold, che vedrà scendere in pedana un gruppetto di agguerrite EGirls: Stella Carminati, Isabel Coconi Santoni, Arianna Cortese, Matilde Viano, con un occhio puntato anche su Denise Paradiso, ginnasta della SportGiocando, entrata da alcuni mesi in HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica a Settimo Torinese.