La serie A1 maschile dell’IVECO Cus Torino di nuovo vincente in trasferta

Nonostante l’ISWEB Avezzano Rugby sia partito allungando subito il punteggio 6-0 grazie a due calci di punizione, i ragazzi di D’Angelo, De Carli e Bianco hanno immediatamente risposto accorciando le distanze con un piazzato (6-3) e successivamente con una meta di maul non trasformata, portandosi in vantaggio sul 6-8. Vantaggio labile quello del XV biancoblù che si ribalta appena prima della fine del primo tempo quando la squadra di casa approfittando di un nostro fallo riesce a portarsi nuovamente in vantaggio 9-8.

Si va a riposo così con un punteggio tirato, il pubblico piacevolmente rumoreggiante e la consapevolezza di dover ripartire nel secondo tempo con un’attitudine diversa. E di nuovo, il team universitario non delude: nella ripartenza i cussini portano in campo il proprio sistema di gioco e vanno subito a marcare una meta al largo con Torres, trasformata cubito dopo da Zanatta. Il CUS si porta così in vantaggio 9-15. I gialloneri dell’Avezzano però non si lasciano domare e cinicamente sfruttano ogni errore cussino per accorciare le distanze e arrivare a passare di nuovo in vantaggio a dieci minuti dalla fine con una meta di pick and go. (18-15). Il match prosegue con un botta e risposta che vede entrambe le squadre riuscire a marcare una meta a testa e con una serie di rocambolesche azioni, il punteggio si ribalta di nuovo a favore dei padroni di casa a pochi minuti dalla fine (25-21).

La situazione è tesa quindi a cinque minuti dalla fine ma i cussini riescono a mantenere il sangue freddo e creano pazientemente le condizioni necessarie per marcare alla bandierina la meta che li porta definitivamente in vantaggio grazie anche alla trasformazione perfettamente eseguita da Zanatta. A nulla valgono gli sforzi dei padroni di casa negli ultimi secondo di risalire il campo per ribaltare nuovamente il risultato: il fischio finale dell’arbitro arriva inesorabile e sancisce la vittoria dell’IVECO Cus Torino per 25-28 sull’ISWEB Avezzano Rugby.

Ecco il commento a caldo di Coach Bianco: «Siamo contenti per il risultato ottenuto. Sappiamo che il campionato quest’anno vedrà molte partite come questa. Il livello è davvero molto alto e ogni avversario si dimostrerà difficile e sfidante. Per questo continueremo a lavorare per continuare a crescere. E’ fondamentale per noi rimanere proiettati verso il futuro e continuare a investire sui nostri punti di forza e lavorare sulle nostre debolezze. Ringraziamo il Presidente, i ragazzi e lo staff dell’Avezzano Rugby per la fantastica e calorosa accoglienza che ci hanno dato. Ricambieremo certamente al ritorno a Torino».