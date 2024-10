USD Tennis Beinasco: vittoria in A2 femminile e pareggio in A1 in trasferta

Una domenica dolce per l’ USD Tennis Beinasco che ha vinto per 3-1 l’incontro casalingo in A2 femminile nel derby contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino e pareggiato 2-2 in trasferta in A1 contro le portacolori del TC Rungg .

L’affermazione in A2 bissa quella della scorsa settimana a Catania contro il Cus, portando a quota 6 la formazione capitanata da Nathalie Vierin. I punti dei singolari sono arrivati da Anastasia Grymalska, che si è imposta in tre set all’esperta Stefania Chieppa, con lo score di 6-4 0-6 6-2, e dalla giovane Gaia Maduzzi, che ha stoppato in due frazioni (7-5 6-3) Federica Joe Gardella. Sconfitta al foto finish invece per Maria Canavese, che si è inchinata solo al tie-break del set decisivo, per 7 punti a 5, ad Anna Maria Procacci. Il terzo punto per la squadra di casa è arrivato dal doppio vinto dalla stessa Maria Canavese e da Michelle Zmau per 6-1 6-2 contro le torinesi Chieppa e Gardella.

In A1 secondo punto per il Beinasco che ha dato una bella dimostrazione di compattezza in terra altoatesina. A segno la rumena Irina Maria Bara, per 6-0 6-3 contro Julie Struplova e Jennifer Ruggeri, al secondo singolare con la maglia del circolo piemontese, che ha fermato la corsa di Verna Meliss sullo score di 7-6 (5) 6-2. Nulla da fare invece per Federica Rossi, vivaio del Beinasco, che ha alzato bandiera bianca contro Lara Pfeifer (6-3 6-1). Molto combattuto il doppio, vinto dalle giocatrici del TC Rungg, Struplova e Meliss, contro Giulia Gatto Monticone e Federica Rossi per 7-6 (4) 7-5.

«Le ragazze – ha affermato il presidente dell’USD Tennis Beinasco, Sergio Testa – hanno lottato come loro abitudine fino all’ultimo, sia in A1 che in A2. Archiviamo con soddisfazione questa domenica pensando alla prossima».

L’A1 femminile tornerà a giocare in casa contro l’AT Verona, oggi a segno contro il TC Cagliari per 3-1. Saranno fondamentali i tre punti per continuare a sperare in un eventuale play-off. L’A2 sarà invece di scena sui campi del TC Prato, oggi vittorioso e nettamente (4-0) in casa del Copertino.