S.G. Concordia, le gare del fine settimana

Le ginnaste della S.G. Concordia di Chivasso, venerdì scorso, hanno partecipato alla fase interregionale del Campionato di Specialità Gold 2024, che si è svolto nel Palazzetto dello Sport di Cantalupa, alle porte di Torino.

Le atlete piemontesi hanno gareggiato nella Zona Tecnica 1, che raggruppa le ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

Sulla pedana di Zona Tecnica sono arrivate le ginnaste che hanno superato la selezione della fase regionale: una “scrematura” severa, che nelle categorie Junior e Senior ha portato in gara 12 ginnaste per ogni attrezzo.

L’obiettivo era la conquista del pass per la fase Nazionale, a cui, per le Junior e le Senior, possono accedere le prime 4 classificate.

Molinari, già vincitrice di un argento al cerchio e un bronzo alle clavette nella fase Regionale del Campionato, ha iniziato con la prova al cerchio, dove ha ottenuto il punteggio di 25.300, piazzandosi al 5° posto e mancando per soli 0,250 punti il pass per il Nazionale.

Si è rifatta però con le clavette, dove si è piazzata al 4° posto, agguantando così l’ammissione al Nazionale, dove la vedremo scendere in pedana con questo attrezzo.