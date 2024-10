Un tie-break infinito a Fano, dal quale Cuneo porta a casa un punto

Quasi tre ore di battaglia al “Palasport Allende” di Fano per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che porta a casa un punto importante, nonostante la sconfitta. Dopo un primo set condotto dai padroni di casa, capitan Sottile e compagni ribaltano la situazione, dominando la seconda e la terza frazione. Sul finale del quarto set, con Cuneo avanti, la svolta che dopo 46 minuti si conclude 32-30 per i fanesi. Il tie-break viene combattuto su ogni pallone ed infine il 18-16 che sentenzia la vittoria della Smartsystem Essence Hotels Fano per 3-2 e segna la prima sconfitta stagionale dei cuneesi. Giovedì 31 ottobre alle ore 20.00 i ragazzi di coach Battocchio torneranno a giocare in casa, ospitando Reggio Emilia degli ex Gottardo, Sighinolfi e Bonola. Prevendita online su Liveticket attiva e tantissime iniziative per il pre-partita al palazzetto a tema Halloween; arrivare dalle 18.30 alle 19.20 conviene!

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Mastrangelo schiera: Coscione palleggio, Marks opposto, Acuti e Mengozzi al centro, Merlo e Roberti schiacciatori; Raffa (L).

A fine weekend queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Un grandissimo punto innanzitutto; scontro diretto in trasferta l’obiettivo era fare punti e un punto lo abbiamo portato a casa. Chiaro che c’è grosso rammarico perché i punti potevano essere tre più che due. Le occasioni le abbiamo avute nel quarto set e non le abbiamo sfruttate e lo hanno fatto gli altri».



Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà giovedì 31 ottobre alle ore 20.00 contro Reggio Emilia. Tantissime le iniziative legate alla serata di Halloween per grandi e bambini: dolcetto o scherzetto, truccabimbi, scatta e posta il tuo halloween al palazzetto, lancio dei peluche mostruosi prima del fischio d’inizio e premiazione del miglior travestimento adulto e bambino!

Inoltre distribuzione biglietti dalle 18.30 alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di tre premi by Energia Pulita sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli. Prevendita attiva su Liveticket.it e possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.



Smartsystem Essence Hotels Fano 3

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2

Parziali (25-18/13-25/20-25/32-30/18-16)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K), Brignach 18, Volpato 11, Codarin 6, Allik 14, Sette 16; Cavaccini (L1); Oberto, Mastrangelo, Malavasi 3, Compagnoni. N.e. Agapitòs, Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 41%; Muri 12; Ace 8.



Samartsystem Essence Hotels Fano: Coscione (K) 2, Marks 19, Acuti 7, Mengozzi 7, Merlo 6, Roberti 16; Raffa (L1); Mandoloni, Tonkonoh 2, Klobucar 11, Compagnoni, Sorcinelli. N.e. Magnanelli, Rizzi (L2).

All.: Vincenzo Mastrangelo.

II All.: Michael Angeletti.

Ricezione positiva: 47; Attacco: 42; Muri 10; Ace 2.



Durata set: 25’, 24’, 34’, 46’, 30’.

Durata totale: 159’.

Arbitri: Luca Cecconato, Mariano Gasparro.