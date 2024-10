Team Dimensione Nuoto: che debutto al Trofeo Città di Monza

Esordio stagionale col botto per il Team Dimensione Nuoto . Sebbene in occasione del 7° trofeo Città di Monza la squadra fosse rappresentata soltanto dal gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport , sono arrivati risultati davvero interessanti oltre ad una vera e propria pioggia di primati personali (23 in tutto).

Lucia Tassinario riprende in grande stile, salendo quattro volte sul podio in altrettante gare. Eccellente il suo riscontro in occasione della vittoria nei 100 farfalla, 1’00”36, con cui ritocca addirittura il primato personale. Lucia sale sul gradino più alto del podio anche nei 100 misti ( 1’04”41) e nei 50 dorso (29”08) mentre nei 50 stile libero è seconda in 25”93.

Bel successo nella categoria ragazzi per Maddalena Bertelli, autrice di una gara davvero di alto livello nei 50 dorso: per Maddalena, il crono di 30”67 vale il successo e il primato personale (ha anche nuotato 29”69 nei 50 stile libero).

Ottimo riscontri anche da parte di Greta Gabutto, sul podio nei 100 rana ragazze in 1’20”73, nettamente primato personale.

Bene Sarah Messina nei 50 stile libero (29”66) e nei 100 rana (1’28”48), quinta e sesta nelle rispettive gare, Laerte Sfolcini, quinto nei 50 dorso in 27”65, Alessandro Mairano settimo nei 100 rana in 1’23”38 e sesto nei 100 misti in 1’07”77, Mattia Tammaro, sesto nei 50 stile libero in 26”99. In gara anche Bianca Tassinario, Francesca Gallione, Camilla Palumbo, Leonardo Di Pietro, Daniel Argieri, Federica Ferraris, Arianna Blue Africano, Giulia Sanna e Elisa Ferrari.

«Siamo contenti di questo inizio di stagione, è stata un’ottima scelta gareggiare ieri per rompere in ghiaccio - dice il Direttore Sportivo Pino Palumbo commentando i risultati della Prima Squadra che allena con il supporto della preparatrice atletica Adele Corapi - abbiamo disputato un esordio frizzante con eccellenti prestazioni, un segnale importante e un primo interessante riscontro bel grande lavoro che stanno facendo tutti i ragazzi ogni giorno».