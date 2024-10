Country Club Cuneo protagonista nei Campionati Piemontesi OVER 50

Nel tabellone 4NC - 1 sono stati in tre ad accedere alle semifinali della manifestazione che vedeva quale prima testa di serie e favorito Alberto Bodino, classificato 2.8. Nella sfida per il titolo Bodino ha incontrato il 3.1 e compagno di squadra (il Country è campione regionale a squadre Over 50) Fabrizio Enrici, 3.1 dotato di un tennis d'attacco che riesce ad esprimere il suo miglior gioco al coperto: «Enrici - ha ammesso Bodino - ha meritato il titolo perchè ha disputato un match perfetto ed è riuscito ad annullarmi le molte palle break avute. Lo ha fatto grazie al servizio e ai pochissimi errori gratuiti commessi. La partita è finita 6-4 6-2 per lui ma è durata 2 ore e 15 minuti, a testimonianza dell'equilibrio tra noi due. Arrivavo da un poker di vittorie nella categoria Over 45 ma nell'occasione non sono riuscito a ripetermi».

Bodino in semifinale era riuscito a superare un altro compagno di circolo, il 3.1 Riccardo Dattrino, con lo score di 6-2 6-1. Enrici invece si era imposto sul tennista di casa Ivan Zanini, 3.1, con il punteggio di 6-4 6-0. Ottima l'organizzazione della rassegna, disputata in tre fine settimana e magistralmente diretta da Lorena Bianco.