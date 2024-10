BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le gare del Settore Giovanile di BEA Chieri degli ultimi giorni, spicca la terza vittoria consecutiva (su tre gare) dell'Under 15 Eccellenza, che supera i torinesi di Don Bosco Crocetta. Vittoria nella prima gara dell'Under 14 Gold, impegnata con Cus Torino, e successo nella gara d'esordio per l'Under 15 Femminile con Carmagnola.

L'Under 19 Gold riscatta la prova precedente e supera in casa Tam Tam Torino e l'Under 17 UISP vince con Basket 2000 Nichelino.

Dopo la vittoria nella seconda giornata di campionato, l'Under 17 Eccellenza cede in trasferta a Collegno Basket e l'Under 13 Gold (gruppo Arancione) si arrende sul parquet di Campus Monferrato e vince al Pala Gialdo con Derthona Basket (gruppo Nero).