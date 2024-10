Volley Parella Torino: il recap delfine settimana

Terza settimana di gara per le squadre giovanili targate VPT in altalena.

Bottino pieno per la U19M contro PVL e per la U17M contro Sant’Anna, entrambe in trasferta, e per la U15M rossa in casa contro Volley San Paolo: tre convincenti 3-0 che ci permettono di restare in testa ai gironi giovanili.

Primo punto per la nostra serie DM sul campo di Vercelli, mentre continua a faticare la serie CM che non fa punti sul difficile campo di Chieri e per la Prima Divisione contro Sant’Anna: due netti 3-0 che non lasciano spazio a repliche.

Si continua a lavorare in palestra per migliorare ed cercare di uscire dalle situazioni critiche nel più breve tempo possibile!