Bea Chieri - DR2: i Leopardi cadono nel terzo quarto, passa Kolbe

Una buona partenza dei Leopardi permette una buona gestione della gara, soprattutto grazie alla difesa e al contropiede. La compattezza ha portato alla ricerca della transizione, permettendo due periodi alla pari. Già dal secondo periodo Kolbe alza le percentuali dalla lunga distanza, copione che si ripete ancora di più al rientro in campo dagli spogliatoi. BEA subisce un parziale importante nella terza decina, dove la squadra ospite ha cercato di più la soluzione personale costruendo qualche tiro un po’ più affrettato. Un quarto periodo alla pari non basta a evitare la sconfitta.

«Serve un’analisi del terzo periodo, dove abbiamo cercato troppo la situazione personale rispetto al gioco corale – commenta coach Walter Potenza – È una squadra che si deve conoscere. Ci aspetta una settimana di lavoro per preparare meglio la prossima gara. È una vetrina per tutti i ragazzi, che possono mettersi in mostra: bisogna fare tesoro degli errori e correggere quello che abbiamo fatto di sbagliato in questo esordio. La strada è ancora lunga».

KOLBE TORINO 74

BEA CHIERI 56

Parziali (14-15, 38-35, 63-45)

KOLBE: Orecchia 15, Da Col 12, Martorello 10, Repaci 10, Marini 7, Brizzi 6, Alessandri 5, Gallizio 4, Donato 4, Dusnasco 3, Petrucci, Carvahlo.

CHIERI: Pisciuneri 17, Piersanti 8, Bianco 7, Marrese 6, Bergese 4, Lafiosca 4, Nsir 3, Ahia 3, Viadotto 2, Kamami 2, Bechis, Torre. All. Potenza