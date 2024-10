Scherzetto Busto Arsizio: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede alle ragazze di Barbolini

La squadra di Enrico Barbolini ottiene una vittoria cristallina giocando un’altra partita maiuscola dopo quella che domenica era già valso il successo su Scandicci. I parziali conclusi 22-25, 23-25 e 23-25 stanno addirittura stretti a Busto che dimostra di avere quasi sempre il controllo della partita. Con un grandissimo lavoro nel muro-difesa supportato dalla solidità e regolarità in tutti i fondamentali le bustocche non danno respiro alle biancoblù che non riescono a trovare contromisure efficaci. Non incidono in positivo nemmeno i ripetuti cambi fatti da Bregoli che sfrutta tutte le giocatrici a disposizione tranne la giovane Giannelli portata in panchina come secondo libero al posto di Zakchaiou, ancora indisponibile.

Il premio di MVP va a Boldini che orchestra ottimamente il gioco ospite portando in doppia cifra Kunzler (18), Piva (15) e Santori (11). Chieri si aggrappa invano a Skinner che chiude con 22 punti e il 60% in attacco.

La cronaca

Primo set – Sull’1-3 per Busto le biancoblù capovolgono il punteggio in 5-3 con Omoruyi e Alberti. Immediata la reazione della Yuba che torna in vantaggio 5-7 dopo un tap in di Piva costringendo Bregoli a chiamare il primo time-out. Dopo il momentaneo 8-8 su ace di Gicquel le bustocche allungano a 8-11 con Kunzler. Segue una fase più equilibrata che vede Busto sempre avanti di un paio di punti fino al 14-16 quando la parallela di Omoruyi da posto 4 e il muro di Alberti. Un nuovo allungo ospite a 16-19 con tre colpi di Kunzler spinge Bregoli prima a esaurire i time-out, poi a inserire Bujis al posto di Omoruyi. Il riavvicinamento chierese a 19-20 con Skinner suggerisce a Barbolini di spendere il suo primo time-out. La diagonale di Obossa ferma le padrone di casa (19-21). Sul 20-23 ancora Obossa dà quattro palle set a Busto. Gicquel e un errore di Piva annullano le prime due. Al terzo tentativo Piva mette a terra la palla del 22-25.

Secondo set – Dopo un avvio incoraggiante per Chieri (1-3) Busto torna a giganteggiare nel muro-difesa e strappa a 4-6. Il rientro di Bujis al posto di Omoruyi dà il la a una fase a strappi: 7-7, 7-10, 10-10. Sul 12-12 Anthouli dà il cambio a Gicquel. Soffrendo e stringendo i denti le biancoblù restano agganciate alle ospiti fino al 23-24 annullando una palla set con Bujis, quando un pallonetto di Piva sancisce il 23-25. Proprio Piva risplende nelle statistiche del set con 6 punti e l’83% di efficienza in attacco.

Terzo set – Bregoli conferma nel sestetto Bujis mentre in diagonale con Van Aalen torna Gicquel. Le fasi iniziali sono molto equilibrate. Sul 6-6 Chieri sale a 8-6 con Skinner e un errore di Sartori, ma l’energica reazione di Busto frutta un parziale di 1-6 che porta il punteggio sul 9-12. Sull’11-14 Bregoli getta nella mischia Rolando per Bujis e Lyashko per Gray. La mossa funziona sparigliando un po’ le carte. La centrale si presenta con l’attacco del 13-15, quindi Skinner firma il 16-15. La contromossa di Barbolini è l’ingresso di Frosini per Obossa. Sul 17-16 col rientro di Bujis in prima linea entra in campo anche Guiducci. Chieri prende coraggio, sembra riuscire a tenere il ritmo di Busto e con i colpi di una Skinner trascinatrice conduce fino a 23-21. Lo splendido scambio che porta Kunzler a siglare il 23-22 è seguito dal brutto errore di Gicquel che senza muro attacca lungo. Ancora Kunzler dà a Busto una palla match. Nello scambio successivo Skinner attacca in rete e scendono i titoli di coda sul 23-22.

Il commento

Giulio Cesare Bregoli: «Bisogna fare i complimenti a Busto che ha giocato un’altra grande partita dopo quella con Scandicci. Noi abbiamo fatto una brutta partita. Le cose che non hanno funzionato secondo me sono chiare, ci sarà da capire il perché. Alcune cose si erano già viste nelle altre partite, stasera di più. Dobbiamo sistemare tante cose. Cercheremo di darci delle priorità iniziando dalle più importanti».

Rebecca Piva: «Una bellissima prestazione. Con Scandicci e oggi abbiamo fatto due partite spettacolari in tutto, dal punto di vista caratteriale, tecnico. Non so cosa è successo, so solo che quel che è successo va bene. Speriamo di continuare su questa lunghezza d’onda, continuare a dimostrare il nostro valore giocando così».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0

Eurotek Uyba Busto Arsizio 3

Parziali (22-25; 23-25; 23-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Gicquel 6, Gray 3, Alberti 4, Skinner 22, Omoruyi 5; Spirito (L); Guiducci, Bujis 8, Rolando, Anthouli 2, Lyashko 2, Carletti. N. e. Giannelli (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Boldini 1, Obossa 5, Santori 11, Van Avermaet 9, Kunzler 18, Piva 15, Pelloni (L); Frosini 2. N. e. Scola, Howard, Olaya, Morandi, Frosini, Lualdi, Van Der Pijl (2L). All. Barbolini.

ARBITRI: Serafin di Padova e Simbari di Milano.

NOTE: presenti 1197 spettatori. Durata set: 25′, 31′, 31′. Errori in battuta: 5-11. Ace: 5-7. Ricezione positiva: 50%-57%. Ricezione perfetta: 31%-30%. Positività in attacco: 41%-46%. Errori in attacco: 9-3. Muri vincenti: 5-5. MVP: Boldini.