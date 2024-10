Storm Pinerolo mostra pressing e coraggio, ma no basta, passa il Valpellice Bulldogs

Nel secondo periodo, è il Pinerolo a portarsi in vantaggio, grazie a una rete di Stefanati, decisa a mettere in difficoltà gli avversari. La Valpe, tuttavia, non resta a guardare e, con una doppietta, ribalta la situazione. Il Pinerolo risponde ancora con Zorloni, che riesce a trovare il pareggio e porta il risultato sul 3-3. Ma la Valpe continua a spingere e, poco prima della fine del periodo, riesce a segnare il gol del 4-3.

Nell'ultimo periodo, i biancorossi della Valpe provano a chiudere il match segnando il gol del 5-3, ma il capitano del Pinerolo Faggian, non si arrende e risponde con un gol impeccabile al 52° minuto, riportando la partita sul 5-4 e accendendo l'entusiasmo dei numerosi tifosi accorsi a sostenere la squadra di casa.

Negli ultimi minuti gli Storm tentano il tutto per tutto: tolgono il portiere per sfruttare un uomo in più nell’attacco e cercano disperatamente di abbattere la difesa avversaria. Nonostante il pressing e il coraggio mostrato, però, non riescono a concretizzare un ultimo goal e la partita si chiude con la vittoria della Valpe per 5-4.



Una serata di hockey che ha esaltato il pubblico, con gli Storm che, nonostante la sconfitta, escono a testa alta da un match avvincente.