La Tecnoengineering Moncalieri in cerca di riscatto contro Selargius

Le Lunette di coach Terzolo si presentano davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta subita nelle battute finali contro la Virtus Cagliari, dove hanno dimostrato una notevole resilienza recuperando per ben tre volte i break avversari. La caparbietà delle gialloblù è una qualità fondamentale su cui lo staff tecnico intende fare leva per affrontare la sfida di domani. Nonostante il -16 nel terzo periodo, le ragazze hanno lottato fino all'ultimo secondo, dimostrando di non mollare mai. Capitan Cordola e Mitreva, insieme a Salvini e Sammartino saranno chiamate a fare da traino per le giovani atlete moncalieresi, che hanno già dimostrato di poter essere protagoniste in questo campionato di serie A2. A turno, Ngamene, Avagnina e Grosso sono state protagoniste di ottime gare, mentre Corgnati, Gesuele e Nicora hanno sempre risposto presente quando chiamate in causa. All’appello manca ancora la giovane e talentosa Pasero che ha tutto il potenziale per tornare ai livelli della scorsa stagione e diventare la vera leader di questo gruppo.