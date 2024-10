I Lions in cerca di identità, sfida cruciale contro Serravalle

I Lions arrivano dalla sconfitta casalinga patita contro Gazzada, gara contraddistinta da un sostanziale equilibrio fino all’inizio dell’ultimo periodo, quando Tannoia ha deciso di prendere per mano la sua squadra, realizzando 13 dei 22 punti totali. Non sono bastate le prestazioni di Fracasso, Tarditi e Grillo per portare a casa la vittoria. Un vero rammarico per i biancorossi che dopo avere subito il parziale di 16-3, sono riusciti a recuperare la gara fino al -1. Tuttavia, la gestione degli ultimi possessi e una certa disattenzione difensiva su Tannoia nell'ultima tripla, hanno impedito di completare la rimonta. Da questo punto deve ripartire coach Comazzi, soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi, che pur non riuscendo a colmare il divario hanno lottato fino all'ultimo secondo.

Serravalle dal canto suo, arriva da una situazione molto difficile. Con zero punti in classifica, dopo aver subito sei sconfitte consecutive in altrettante partite, e a seguito delle dimissioni ufficiali e irrevocabili di coach Gatti, la squadra è stata affidata all'assistente e responsabile del settore giovanile, coach Francesco Gagliardini. Nell'ultima uscita contro i primi in classifica (College Basket Borgomanero), i Lupi hanno lottato per tre quarti e mezzo, ma si sono dovuti arrendere nel finale a un avversario più solido e concreto negli ultimi minuti di gioco. Coach Gagliardini può contare su Gay (15 pt), Taverna (13.3 pt), Ragazzini (10.5 pt) e su Lazzari, nuovo innesto per rinforzare il roster dopo l'infortunio di Talla. Da non dimenticare Pieropan e Pavone, che possono dare un contributo importante nelle due metà campo.

Per i Lions si preannuncia un'altra trasferta complicata. Sarà fondamentale gestire i momenti difficili della gara, mantenendo equilibrio e concentrazione, evitando di concedere parziali agli avversari e ripartendo da quanto di buono mostrato in diverse situazioni.

Palla a due quindi sabato 2 novembre alle ore 20:30 al PalaPatri, con Serravalle in cerca della prima vittoria stagionale scaccia crisi e i biancorossi alla ricerca di un'identità ancora non ben delineata.