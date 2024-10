Monferrato Basket, sabato al PalaEnergica P.Ferraris per sfidare Piacenza

Piacenza ha vinto due partite così come i rossoblù, ma con una gara in meno, infatti la sfida di domenica scorsa contro Lumezzane è stata sospesa dopo appena 5 minuti per impraticabilità del parquet. La squadra di coach Giorgio Salvemini dispone di un buon reparto esterni, con molte alternative: Vincenzo Taddeo e Raphael Chiti, con 15.7 e 18 punti di media, sono i top scorer di questa prima parte di campionato. In cabina di regia il classe 2002 Tommaso Lanzi e discreto minutaggio anche per il 2005 Emanuele Morvillo. Assente nelle ultime due uscite l'esperto Marco Perin. Nelle rotazioni anche Joseph Blair. Il reparto lunghi è formato dallo svizzero Laurent Zoccoletti ( 10.8 punti e 6.7 rimbalzi di media) che occupa lo slot da "non formato" e il centro lituano di formazione italiana Ricards Klanskis. Dalla panchina Valerio Longo.

I ragazzi di coach Fabio Corbani sono in striscia negativa aperta da 4 giornate e sarà essenziale ritrovare i due punti, per muovere la classifica e per il morale di un gruppo che sta lavorando duro in palestra e si è visto sfumare la vittoria più volte per un nonnulla nel finale.

Simone Vecerina - Playmaker Novipiù Monferrato Basket: «Vogliamo tornare alla vittoria dopo le ultime sconfitte, specialmente in casa sarà una partita fondamentale. Piacenza ha i nostri stessi punti, sarà fondamentale vincere per staccarli in classifica e regalare una buona prestazione ai nostri tifosi.»

INFO BIGLIETTERIA - È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.