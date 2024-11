Cuneo Volley: serata oscura per i biancoblù contro Reggio Emilia

Una partita non facile per i padroni di casa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo , che partono subito bene, poi Reggio Emilia prende le misure del palazzetto e del gioco chiudendo ogni strada all’attacco cuneese. Un recupero ai super vantaggi nel quarto set ha riaperto la speranza del pubblico presente che ha sostenuto la squadra fino al 32-30. Tuttavia il tie-break non vede lo stesso epilogo; i reggiani si aggiudicano il set e il match. Onore agli avversari e molti gli spunti di riflessione per i biancoblù che mettono da parte un punto importante e subito con la testa alla trasferta a Siena tra tre giorni. Mvp di serata, il palleggiatore reggiano Simone Porro.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Fanuli schiera: Porro palleggio, Gasparini opposto, Barone e Sighinolfi al centro, Gottardo e Suraci schiacciatori; De Angelis (L).

Mvp di serata il palleggiatore reggiano Simone Porro, premiato da Daniele Bertolotti di Energia Pulita, sponsor del match day.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Il nostro campionato non è semplice, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo giocare da “piccoli”, in attacco abbiamo fatto troppi punti a favore dell’avversario. Secondo me facciamo ancora molta fatica a calarci nella realtà in cui siamo. Dobbiamo fare punti in ogni partita e oggi un punto “miracoloso” ce lo teniamo molto stretto».

Prossimo appuntamento, domenica 3 novembre alle ore 17.30 in trasferta a Siena, si torna a giocare a Cuneo venerdì 8 novembre alle ore 20.00 nel match contro Catania, che sarà dedicato al weekend della Stracôni con ingresso omaggio per coloro che si presenteranno in cassa con il pettorale. Inoltre l’invito, in collaborazione con l’ufficio Parità e antidiscriminazioni di Cuneo per la campagna “8 marzo tutto l’anno”, a partecipare al match al palazzetto indossando un indumento o un accessorio di colore rosso.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2

Conad Reggio Emilia 3

Parziali (25-20, 21-25, 22-25, 32-30, 10-15)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 2, Brignach 5, Volpato 13, Codarin 14, Sette 11, Allik 25; Cavaccini (L1); Compagnoni, Malavasi 4, Agapitòs 5, Oberto, Mastrangelo. N.e. Chiaramello, Giraudo (L).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 68%; Attacco: 42%; Muri 12; Ace 3.



Conad Reggio Emilia: Porro 1, Gasparini 23, Barone (K) 9, Sighinolfi 11, Suraci 9, Gottardo 14; De Angelis (L1); Guerrini 1, Signorini, Strabrawa 13, Bonola 3. N.e. Ades, Alberghini, Zecca (L2).

All.: Fabio Fanuli.

II All.: Tommaso Zagni.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 42%; Muri 20; Ace 5.

Durata set: 26’, 31’,33’, 42’, 17’.

Durata totale: 149’.

Arbitri: Andrea Clemente, Fabio Bassan.