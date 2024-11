Sconfitta per Basket Torino, Rimini passa con merito al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua subisce la seconda sconfitta consecutiva per mano di una RivieraBanca solida, che ha trovato un contributo importante sia dagli esterni (Marini e Grande su tutti) che dai lunghi come Gora Camara e Justin Johnson. Torino cerca sempre di rimanere in partita ma senza riuscire a mettere effettivamente a rischio il vantaggio romagnolo che alla fine si è tradotto in una vittoria biancorossa per 68-80. Ai gialloblù non bastano 17 punti di Ife Ajayi e 13 di Matteo Schina e Kevion Taylor.

QUINTETTI TITOLARI

Torino: Schina, Taylor, Ghirlanda, Ajayi, Seck

Rimini: Robinson, Marini, Anumba, Johnson, Camara

Avvio di gara a rilento della Reale Mutua che fa fatica a liberarsi della difesa romagnola. Dopo tre minuti di gioco coach Boniciolli deve chiamare timeout sul 2-8. Al rientro in campo Torino non cresce molto in fluidità offensiva ma prova comunque a reagire con Schina e Ladurner: coach Dell’Agnello chiama timeout sul 9-12 e arriva puntuale l’allungo romagnolo con la schiacciata di Johnson che chiude il primo quarto sull’11-19.

Grande rientro in campo di Torino che nel secondo quarto mostra l’orgoglio e recupera fino alla schiacciata di Ajayi del -2 (23-25), con coach Dell’Agnello che deve chiamare timeout. Marini però riesce a respingere la rimonta gialloblù grazie al suo eccellente talento offensivo. Si va all’intervallo lungo sul 31-38.

Inizia la seconda metà di gara con la Reale Mutua che cerca di rimanere aggrappata alla RivieraBanca che però tenta la fuga grazie allo strapotere fisico dei lunghi Camara e Johnson. Rimini trova così la doppia cifra di vantaggio, con coach Boniciolli che deve chiamare timeout sul 42-54 al 27’. I romagnoli colpiscono anche dalla lunga distanza con Grande per chiudere la terza frazione sul 46-59.

La quarta frazione si apre con una tentata reazione da parte di Torino con gli americani e la tripla di Landi, ma gli ospiti continuano a ribattere colpo su colpo con Marini per rimanere in controllo del punteggio. Una tripla di Simioni e un semigancio di Johnson valgono il +15 per Rimini al 35’ (56-71), mandando di fatto l’incontro in archivio. Coach Boniciolli chiama timeout per cercare un cambio di marcia ma Rimini è in pieno controllo del gioco, allungando fino al +20. Nel finale Torino accorcia leggermente le distanze. Risultato finale 68-80.

Coach Matteo Boniciolli al termine della partita: «Prima di tutto voglio ringraziare il numeroso pubblico presente oggi al palazzetto. È stato emozionante vedere così tanti bambini e famiglie per incitare la squadra fino all’ultimo. Per quanto riguarda il gioco, oggi penso che abbiamo pagato il fatto di non aver trovato molte alternative ai due americani. Nonostante ciò, io non perdo la fiducia nella mia squadra, stiamo lavorando intensamente e continueremo a farlo per crescere.»

Reale Mutua Torino 68

RivieraBanca Basket Rimini 80

Parziali (11-19, 20-19, 15-21, 22-21)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 17 (7/13, 1/4), Kevion Taylor 13 (2/9, 2/7), Matteo Schina 13 (3/6, 1/2), Maximilian Ladurner 8 (4/4, 0/0), Antonio Gallo 6 (0/3, 0/0), Giovanni Severini 4 (2/4, 0/0), Aristide Landi 4 (0/1, 1/3), Matteo Montano 3 (0/2, 1/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Ife Ajayi 11) - Assist: 11 (Matteo Schina, Matteo Montano 3).

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Grande 15 (3/4, 3/5), Gora Camara 14 (5/6, 0/0), Pierpaolo Marini 13 (5/8, 1/4), Justin Johnson 12 (6/12, 0/3), Gerald Robinson 10 (2/4, 2/5), Stefano Masciadri 6 (0/0, 2/2), Giovanni Tomassini 5 (1/2, 1/3), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/2), Simon Anumba 0 (0/1, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Justin Johnson 7) - Assist: 16 (Alessandro Grande 5).