La Bertram ritrova il parquet amico di Casale Monferrato ricevendo domani Sassari

La Bertram Derthona tornerà domani a giocare al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato ad oltre venti giorni di distanza dall’ultima volta. Dopo la gara rinviata a Bologna e la doppia gioia di Trapani e Lisbona la formazione bianconera ritorna padrona di casa per ospitare il Banco di Sardegna Sassari , nella sfida in programma alle ore 17:30 per la sesta giornata della Serie A Unipol, prima di riprendere a viaggiare la settimana entrante con la duplice trasferta lungo la via Emilia in casa di Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia.

AUTO-REGALI

Sei vittorie su sette gare giocate in stagione. L’unica sconfitta arrivata sbagliando all’ultimo secondo il tiro del supplementare. Un girone d’andata in Champions League chiuso in testa alla classifica da sola. Un’ultima trasferta durissima in campionato a Trapani finita in gloria e il primo viaggio europeo dell’annata terminato anch’esso con una gioia contro il Benfica, il tutto nel giro di poco più di 72 ore nel corso dell’ultima settimana di gare. In quest’inizio stagione la Bertram poteva difficilmente fare un regalo migliore al proprio club fresco di 69° compleanno festeggiato ieri, esattamente un giorno dopo quello del suo allenatore Walter De Raffaele.

L’AVVERSARIA

E’ dunque un Derthona lanciato quello che si troverà di fronte Sassari. Anche i sardi sono reduci in settimana da un vincente impegno continentale nella FIBA Europe Cup, competizione che sta dando alla Dinamo molte più soddisfazioni di una Serie A dove ha raccolto una sola vittoria (in casa con Napoli alla terza giornata) contro quattro sconfitte, in casa con Scafati, a Milano e a Brescia e nell’ultima interna con la capolista Trento (81-84). Un bilancio da penultimo posto in classifica leggendola dal basso, in compagnia di Scafati, Cremona, Varese e Treviso, poco conforme al potenziale del roster allenato per il secondo anno dal bosniaco Nenad Markovic, che ha nella guardia Brian Fobbs il primo terminale in attacco (17.2 punti di media, 10° marcatore della Serie A) e in Eimantas Bendzius e Michal Sokolowski una rinomata accoppiata di grande qualità ed esperienza. Il bilancio nel campionato di Serie A tra le due squadre è di perfetta parità, 3-3, con i sardi capaci di vincere due volte su tre a Casale e subire lo stesso trattamento dai bianconeri sull’isola.

INFERMERIA

Per Tommaso Baldasso e Andrea Zerini, entrambi assenti in Portogallo per problemi fisici, le loro condizioni saranno rivalutate a ridosso del match per stabilirne il rientro o meno per domani.

DICHIARAZIONI

«Sassari è una squadra con molto talento offensivo, con capacità di fare tanti punti in pochi minuti, soprattutto giocando con due piccoli in campo aperto, e utilizzando molto il tiro da tre con Bibbins, Sokolowski, Cappelletti e lo stesso Bendzius», è l’analisi sugli avversari da parte di coach De Raffaele. «E’ una squadra completa che secondo me sta raccogliendo meno rispetto al proprio valore, sarà molto importante il contenimento dell’uno-contro-uno e la capacità di riuscire a spezzarle il ritmo per costringerla a giocare il più possibile possessi lunghi». Sul momento positivo della propria formazione: «E’ un Derthona che sta cercando di crescere, di capire che squadra è in mezzo a prestazioni diverse. Soprattutto, la cosa più importante è che un Derthona che sta cercando di crescere come squadra nel suo insieme, al di là delle prestazioni dei singoli nelle varie partite».

DERTHONA BASKET CONTRO IL BULLISMO

Durante il riscaldamento pre-gara i giocatori bianconeri indosseranno degli speciali pantaloncini rosa. L’iniziativa è per promuovere il film a sostegno della lotta contro il bullismo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films, diretto da Margherita Ferri e con attrice protagonista Claudia Pandolfi, in uscita al cinema il prossimo 7 novembre. Il trailer della pellicola sarà trasmesso sul maxischermo del palazzetto prima e durante la partita.