La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in Friuli per l’inedita trasferta con Talmassons

La centrale Sara Alberti fa il punto alla vigilia della gara: «Sicuramente c’è del rammarico per la partita di mercoledì. Senza nulla togliere a Busto che ha giocato molto bene, noi abbiamo giocato male. Non siamo scese in campo con la giusta grinta e senza dubbio non abbiamo messo in atto la nostra miglior pallavolo. Pur con molto amaro in bocca dobbiamo archiviare la partita, con la consapevolezza che partite del genere con un’attitudine simile non possono più capitare. Dobbiamo girare pagina perché domenica abbiamo già un’altra sfida importante. Talmassons è una squadra nuova, come tutte le squadre di questo campionato avrà fame di punti e in questa stagione abbiamo già visto come tutti possano fare punti con tutti. Sappiamo che non sarà una partita facile e non ci verrà regalato niente, ma ci siamo tutte ripromesse che dobbiamo cambiare l’atteggiamento e sicuramente combatteremo su ogni pallone».