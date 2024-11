Grande difesa e lucidità in attacco: il BCC vince a Battipaglia

Ancora priva di Coates e Premasunac, la squadra allenata da Cutugno conduce l’incontro per larghi tratti, piazzando il break decisivo nel terzo quarto, grazie a una grande applicazione difensiva e a soluzioni efficaci in attacco. Il margine accumulato nella frazione consente al BCC di respingere i tentativi di rientro avversari e ottenere i due punti. Il prossimo impegno delle Giraffe, dopo la pausa per la finestra di qualificazione a Eurobasket Women 2025, sarà domenica 17 novembre alle ore 19 a San Martino di Lupari.