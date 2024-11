Domenica derby a Volvera per l’IVECO CUS TORINO RUGBY

Le universitarie giocheranno domenica 3 novembre alle ore 14.30 in trasferta sul campo del Volvera Rugby.

Queste le parole di coach Alberto Carbone: «ci avviciniamo al secondo appuntamento stagionale con l’opportunità di riscattarci e di dimostrare i progressi fatti rispetto alla scorsa partita. Daremo il massimo per riportare in campo la nostra versione migliore e offrire un gioco di più alto livello possibile».

Kick off fissato alle ore 14.30. Dirige l’incontro Ludovico Grosso di Torino.



FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY



La probabile formazione 15-1: Sarasso; Bruno, Sacchi, Piva, Pantaleoni; Gronda (C), Toeschi; Parodi, Catulo, Epifani; Zoboli, Ponzio; Zini, Hu, Dambros Da Silva

A disposizione 16-23: Tognoni, Reverso, Repetto, De Robertis, Cagnotto, Luoni, Piovano, Donà

All. Carbone