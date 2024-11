FISI-AOC: Beatrice Mazzoleni 2ª nel primo Slalom Fis Entry League

Beatrice, una delle new entry nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali per la stagione 2024-2025, ha fatto segnare i suoi primi punti FIS arrivando seconda a 95/100 dalla vincitrice, la coetanea tedesca Lara-Marie Wies dello Ski Club Oberstdorf, che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,24”,34/100. Al terzo posto un’altra atleta tedesca nata nel 2008, Luisa Illig della Wintersportverein Isny, staccata di 1”,44/100.

Beatrice Mazzoleni prosegue dunque nella striscia positiva di risultati, dopo aver chiuso la stagione 2023-2024 con il primo posto nel Gigante Under 16 dell’Ingemartrofén a Tärnaby, in Svezia, a cui avevano fatto seguito il terzo posto in Slalom e il quarto nel Parallelo, sempre nella manifestazione intitolata al campionissimo svedese Ingemar Stenmark. Domenica 3 novembre nell’impianto di Haumburg-Wittenburg è in programma un secondo Slalom FIS Entry League.

La classifica dello Slalom FIS Entry League femminile disputato nello skidome di Wittenburg