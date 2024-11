Pallapugno: buona la prima per la Castiati Neivese nella finale di serie B

Un successo costruito nella parte centrale del primo tempo: dopo una fase di studio, con un gioco per parte sino al 2-2, i neivesi trovano un break di due giochi, il primo ai vantaggi, il secondo alla unica. La panchina ospite chiede tempo, ma la quadretta di casa apre con tre intra consecutivi, uno di Aimo e due di Bo e chiude ancora con una intra, sempre di Bo sull’unica caccia posata, 6-2. I pievesi provano a scuotersi, ma il tabellone all pausa segna 7-3 dopo il time out neivese ad inizio dell’ultimo gioco del primo tempo.

La quadretta di capitan Seno vince il primo gioco della ripresa, ma la Castiati Neivese riprende subito in mano la partita per l’11-4 finale.