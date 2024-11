Paffoni vincente su tutti i fronti

Partenza che sorride a Saronno, ma il timeout di Eliantonio e la prima girandola di cambi ribaltano la forza d’inerzia della partita e la Fulgor, pur senza allungare in maniera importante, si prendere la testa della corsa. Mazzantini e Balanzoni sono incontenibili, Maruca esce dalla panchina con la giusta faccia e 8 punti in fila di Misters sembrano dare alla Paffoni le energie per il decisivo allungo.

Negri è di un altro avviso, De Capitani lo segue e la partita è viva. La Fulgor sembra definitivamente chiuderla anche nella ripresa, ma un blackout di un minuto nel finale rimette in gioco Saronno. Ferraro e Mazzantini sono lucidi dalla lunetta e la Fulgor chiude sull’86 a 81 finale.