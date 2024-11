La Tecnoengineering Moncalieri torna a vincere

Le Lunette partono forte nel primo quarto con Sammartino on fire che realizza 11 punti e Moncalieri chiude la frazione sul 22-13, indirizzando subito la partita. Selargius risponde con Thiam che tiene a galla le ospiti grazie agli assist di Berrad.

Nel secondo periodo entrambe le formazioni sono poco concrete in fase offensiva con Selargius che prova a riavvicinarsi, ma le gialloblù riescono a mantenere la distanza chiudendo il primo tempo sul 31-23.

La terza frazione vede nuovamente le Lunette partire forte con i canestri di Pasero e Salvini che fanno toccare il massimo vantaggio a Moncalieri (35-23). Le sarde non ci stanno, con i rimbalzi offensivi di Thiam, le giocate nel pitturato di Favre e le penetrazioni di Berrad, tornano a -5. Ngamene allunga ancora realizzando dalla lunetta ed il quarto si chiude sul 43-37.

Nell’ultimo periodo capitan Cordola è subito protagonista, mette 5 punti in fila (tripla e appoggio al vetro) e insieme a Grosso che segna la tripla del +16, costringe coach Chimenti al timeout (53-37) a 5:30 dalla fine. Le giallonere rientrano in campo con un piglio completamente diverso. Favre, Mura e Berrad portano Selargius al -4 a 1:30 dalla sirena. Thiam fa la voce grossa sotto le plance e le Lunette soffrono. Nel momento di maggiore difficoltà Pasero con una penetrazione chirurgica offre a Cordola l’assist che sblocca le gialloblù (+6). A 50 secondi dal termine le sarde non possono fare altro che commettere il fallo sistematico. Le ragazze di coach Terzolo sono infallibili dalla linea della carità e la gara si chiude sul 61-50 per la Tecnoengineering.

Per Moncalieri la top scorer è Sammartino con 14 punti, seguita da Mitreva (10 pt) e Cordola (9 pt). Da segnalare anche la prestazione di Pasero, che sta tornando a esprimere il suo potenziale e ha saputo assumersi le responsabilità nei momenti più difficili per la squadra. Dall’altra parte la migliore è Favre (12 pt), seguita da Thiam (10 pt) e Ceccarelli (9 pt).

Prossima gara per la Tecnoengineering Moncalieri sempre al PalaEinaudi, mercoledì 13 novembre alle ore 20.45 contro CLV-Limonta Costa Masnaga.

Tecnoengineering Moncalieri 61

Nuova Icom San Salvatore Selargius 50

Parziali (22-13, 31-23, 43-37)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 14, Ngamene 3, Cordola 9, Pasero 5, Corgnati 3, Mitreva 10, Gesuele 2, Grosso 3, Salvini 4, Avagnina 3, Nicora 3, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Nuova Icom San Salvatore Selargius: Madeddu, Mura 8, Berrad 6, Ingenito 4, Favre 12, Valenti ne, Thiam 10, Ceccarelli 9, Lapa ne, Corongiu 1. All. Chimenti.

Arbitri: Fusari, Purrone.