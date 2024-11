Collegno Basket cade a Serravalle

I Lions tornano da Serravalle con qualche incognita in più, dopo una partita in cui hanno concesso troppo spazio agli avversari, risultando poco concreti e incisivi nei momenti chiave del match. Starting five per Serravalle con Lazzari, Gay, Taverna, Pieropan e Ruiu, Collegno risponde con De Bartolomeo, Fracasso, Obakhavbaye, Tarditi e Milone.

Primo tempo equilibrato in cui Milone parte subito forte realizzando due triple, risponde Serravalle con Lazzari dall’arco e nel pitturato. Collegno nell’ultimo minuto molla un po’ la presa e Serravalle può piazzare il parziale che chiude il periodo sul 27-19.

Nella seconda frazione non segna nessuno per due minuti, poi Castellino chiude il gioco da 4 punti (tripla+fallo) che da la carica ai biancorossi portandoli a -1 (27-26). Il timeout della panchina di casa sortisce gli effetti sperati e Serravalle piazza il controparziale del +14 con Gay e Lazzari. Negli ultimi istanti del periodo Collegno realizza 7 punti in un amen con Tarditi, Obase e la tripla sulla sirena di Fracasso (44-37).

Dopo la pausa lunga i Lions riescono ad andare a referto solo dall’arco con Fracasso e Tarditi, Serravalle continua a trovare soluzioni offensive e torna sul +13 con la tripla di Ruiu. Obakhavbaye prova a fare la voce grossa e con 6 punti consecutivi riduce ancora il gap. I padroni di casa non mollano, muovono bene la palla in attacco e riescono sempre ad andare in lunetta con il fallo subito. Il quarto si chiude sul 64-52 per Serravalle.

Nell’ultimo periodo i ragazzi di coach Comazzi provano ad alzare il ritmo, Serravalle tiene botta con Pieropan e i rimbalzi offensivi, ma Collegno riesce a rosicchiare qualche punto e torna al -6 a 2 minuti dal termine. I padroni di casa continuano a subire falli e vanno costantemente in lunetta, mantenendo le distanze. I Lions tentano il tutto per tutto, alzando la pressione difensiva; Fracasso a 1 minuto dalla sirena realizza la tripla del -4. Manca però troppo poco per completare la rimonta e con il fallo sistematico si chiude la gara con il punteggio di 80-74. Prima vittoria in campionato per i padroni di casa dopo 6 sconfitte consecutive.

Anche il secondo derby piemontese della stagione finisce male per Collegno che ha comunque dimostrato di non volere mollare mai. I padroni di casa grazie al nuovo innesto Lazzari e al cambio in panchina, hanno sicuramente giocato un’ottima gara e meritato la vittoria. Top scorer per Collegno è Fracasso (18 pt) seguito da Milone (12 pt), Tarditi (12 pt) e Obakhavbaye (10 pt). Per Serravalle ottimo esordio di Lazzari (18 pt) seguito da Gay (15 pt), Ruiu (12 pt) e Pieropan (11 pt).

Il prossimo appuntamento per Collegno sarà sabato prossimo, 9 novembre, contro Don Bosco Crocetta. Palla a due alle ore 20:45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

Tre Colli B.C. Serravalle 80

Collegno Basket 74

Parziali (27-19; 17-18; 20-15; 16-22)

Tre Colli B.C. Serravalle: Gay 15, Savio 2, Taverna 8, Ragazzini 1, Lazzari 18, Yally ne, Bellinaso 3, Ruiu 12, Pieropan 11, De Filippo, Pavone 10, Pilati ne. All. Gagliardini.

Collegno Basket: Obase 6, Bossola 2, Milone 12, Castellino 5, Tarditi 12, Donnini ne, Marcato ne, Fracasso 18, Obakhavbaye 10, Grillo 2, Lo Buono, De Bartolomeo 7. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.