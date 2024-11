Tennis Beinasco lotta ma non basta in A1 femminile contro l’AT Verona

Le ragazze capitanate da Cristina Coletto sono state superate in casa, per 4-0 dalle tenniste dell'AT Verona. Come già accaduto più volte in stagione i dettagli hanno fatto la differenza e non in favore delle piemontesi: «Quest'anno è un po' la nostra storia fin dal primo incontro - ha commentato la capitana - e ne dobbiamo prendere atto. Alla nostra classifica manca qualche punto ma in un girone così equilibrato non bisogna stupirsi. Peccato perchè anche oggi abbiamo cercato di dare il massimo». La sconfitta è maturata già al termine dei tre singolari. Nel primo la greca dell'AT Verona, Valentini Grammatikopoulou, si è presa la rivincita della sfida persa nella partita di andata contro la slovena del Beinasco Dalila Jakupovic. Alternando la velocità di palla la portacolori del Verona ha chiuso le ostilità sul 6-3 6-2 poco oltre l'ora di gioco.

Molto più combattuti gli altri due confronti. Federica Di Sarra, che deve convivere con un problema alla spalla a dir poco limitante, ha fatto partita pari contro Aurora Zantedeschi ma nei due tie-break non è riuscita a operare il salto di qualità necessario per portare dalla propria parte il match. In particolare nel primo era avanti 4-1 ma ha subito un parziale negativo di sei punti a zero.

Nel secondo la rivale di giornata ha chiuso 7-3 portando il secondo punto alla sua formazione. Federica Rossi, tornata in stagione ad esprimere un buon tennis, ha conquistato il primo set contro Angelica Raggi (6-4) e ceduto il secondo al 12° gioco (5-7). Nel terzo è stata avanti 4-3 e servizio ma non ha capitalizzato il vantaggio e si è vista superata dall'avversaria nel rush finale (4-6). Il doppio, a punteggio ormai acquisito, ha visto la coppia Gatto Monticone - Pairone cedere 6-1 6-3 a quella composta dalla Grammatikopoulou e Zantedeschi. La prossima settimana l'USD Tennis Beinasco farà visita in A1 al TC Cagliari.

Sconfitta anche per l'A2 femminile, per 3-1 in casa del TC Prato, club che per molte stagioni è stato al vertice anche dell'A1. Sconfitte in casa Beinasco per Grymalska, Canavese e Jani, vittoria nel doppio che è durato un solo game. Domenica prossima le piemontesi riposano.