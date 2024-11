FISI-AOC: Beatrice Mazzoleni ancora sul podio nel 2° Slalom Fis Entry League nello Skidome Di Hamburg-Wittenburg

Beatrice è una delle new entry nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali per la stagione 2024-2025 e domenica 3 novembre si è nuovamente piazzata alle spalle della coetanea tedesca Lara-Marie Wies dello Ski Club Oberstdorf, che ha chiuso le tre manche della competizione nel tempo totale di 1’,24”,90/100, staccando di 2”,14/100 la giovanissima atleta dell’Equipe Pragelato. Al terzo posto questa volta un’atleta svizzera, Anja Fuger, anche lei Aspirante classe 2008, staccata di 3”,02/100 e reduce dal quarto posto nella prima gara. L’Italia ha piazzato tra le prime dieci anche la trentina Azzurra Ines Leonardi dello Sporting Club Madonna di Campiglio, che nel primo Slalom si era piazzata in quinta posizione.

La classifica del secondo Slalom FIS Entry League disputato nello skidome di Wittenburg