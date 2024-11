Cuneo Volley fa sua la battaglia senese e porta a casa due splendidi punti

Tre tie-break in 8 giorni non sono cosa da poco, e Cuneo li festeggia tutti insieme nella vittoria di stasera a Siena. Oltre due ore e mezza di gioco al PalaEstra dove sia i padroni di casa dell’Emma Villas Siena che i biancoblù della MA Acqua S.Bernardo Cuneo si sono dati battaglia set dopo set, senza nulla da recriminarsi. Capitan sottile e compagni recuperano un primo set non ben approcciato, il terzo sfuma ai vantaggi, poi un ottimo colpo di coda sul finale del 4° parziale manda la decisione al tie-break, dove tutto il possibile succede e Cuneo la spunta con grande prova di squadra. Venerdì si torna a giocare in casa alle ore 20.00 contro Catania.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Graziosi schiera: Nevot palleggio, Araujo opposto, Rossi e Trillini al centro, Randazzo e Cattaneo schiacciatori; Bonami (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Abbiamo saputo soffrire bene, oggi è stata non dura, di più. Bravi ragazzi. Siamo stati bravi ad accettare anche delle “cavolate” fatte e a non perdere il focus, questo è stato importantissimo».

Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà venerdì 8 novembre alle ore 20.00 in casa contro Catania. Prevendita attiva su Liveticket fino a venerdì alle ore 18.00 con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.

Dalle 18.30 del game day, apertura biglietteria e cancelli del palasport di Cuneo, con distribuzione biglietti dalle 18.30 alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di alcuni premi by Acqua S.Bernardo sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli. Sempre attivo il servizio di Baby parking a cura della Federbimbi, con area giochi attrezzata nell’atrio dell’ingresso Vip.



Emma Villas Siena 2

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (25-22/19-25/28-26/22-25/15-17)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Brignach 27, Volpato 8, Codarin 11, Allik 13, Sette 21; Cavaccini (L1); Compagnoni, Agapitòs, Mastrangelo, Malavasi . N.e. Oberto, Chiaramello, Pinali (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 44%; Muri 12; Ace 3.



Emma Villas Siena: Nevot 3, Araujo 31, Rossi (K) 8, Trillini 7, Randazzo 10, Cattaneo 13; Bonami(L1); Melato 1, Alpini 4, Coser (L2). N.e. Pellegrini, Ceban, Nelli.

All.: Gianluca Graziosi.

II All.: Marco Monaci.

Ricezione positiva: 53%; Attacco: 43%; Muri 10; Ace 6.

Durata set: 34’,25’, 44’, 28’, 24’.

Durata totale: 155’.

Arbitri: Maurizio Merli, Rosario Vecchione.