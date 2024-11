Giaguari Torino: vincono l’Under 15 e l’Under 18

La prima partita in programma vedeva la Under 15 affrontare i “cugini” Blitz nel derby piemontese. I Giaguari, lanciatissimi dopo le vittorie su Frogs e Skorpions, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di concludere imbattuti il girone d’andata del campionato, riuscendo ad avere la meglio con un secco 60-22 che non lascia molto spazio alla fantasia.

In controllo fin da subito con due touchdown del solito Mattia Papeo, anche oggi protagonista con sei touchdown e tre trasformazioni da due, i Giaguqri si perdevano un po’ in difesa nel secondo quarto, quando i Blitz riuscivano a mettere a segno tre touchdown. L’attacco giallonero, comunque, riusciva a rintuzzare i colpi rispondendo sempre con una segnatura, per cui si andava al riposo con i Giaguari avanti 36-22.

Nel secondo tempo le maglie difensive dei padroni di casa si stringevano e non concedevano più nulla agli avversari, mentre l’attacco dava spazio anche a Luca Borri ed al quarterback Di Tommaso che, oltre al solito Papeo, mettevano a segno tre touchdown e tre trasformazioni nel terzo quarto.

Sul 60-22 la partita non aveva più nulla da dire se non certificare il primo posto in classifica dei Giaguari, che navigano a vele spiegate verso i playoff, qualificazione matematica che potrebbe arrivare già tra due settimane, quando al Totta arriveranno i Frogs Legnano nella prima di ritorno.

Dopo la Under 15, toccava alla Under 18, che era chiamata ad una partita delicata che li vedeva opposti ai campioni in carica Panthers Parma. C’era la finale dello scorso anno da vendicare, ma soprattutto c’era la necessità di riprendersi dall’inattesa sconfitta rimediata nel fango due settimane fa contro i Seamen Milano.

La partita non è mai stata realmente in discussione. I Panthers hanno segnato per primi sfruttando un errore su un punt nel primo drive della partita, ma per il resto dell’incontro hanno subito lo strapotere fisico della difesa torinese per tutta la partita, tranne che per qualche sprazzo in cui l’attacco parmense è riuscito a muovere il pallone senza, però, mai impensierire i Giaguari più di troppo.

I padroni di casa, dal canto loro, hanno finalmente fatto vedere quali siano le potenzialità del proprio reparto offensivo imbastendo dei drive lunghi, con un buon mix di azioni di corsa e di lancio e con una prestazione davvero superlativa del quarterback Riccardo Brancaleoni, fresco innesto proveniente dalla Under 15, dove lo scorso anno aveva fatto numeri da record, e che si sta riconfermando nella categoria superiore.

Suo il passaggio su Tommaso Bono che, grazie alla trasformazione di Gabriele Fozzato, metteva i Giaguari avanti nel punteggio, e suo anche il touchdown con cui portava i Giaguari sul 13-6 nel terzo quarto.

Qualche sbavatura anche per l’attacco non permetteva di aumentare il bottino, ma la sensazione era che la segnatura fosse sempre lì lì per arrivare. Nel quarto periodo, infatti, era una prepotente corsa di Anthony Choupo a fissare lo score sul 20-6 finale, mentre la difesa, guidata da Andrea Liffredo e Lorenzo Bacchetti, imbrigliava l’attacco parmense stroncando sul nascere ogni velleità di rimonta.

I Giaguari sono ora chiamati alla doppia sfida con i Rhinos Milano, domenica prossima al Vigorelli e quella dopo al Totta, per definire quale sarà il loro percorso in questo campionato in un girone che vede squadre che si equivalgono abbastanza e che sarà combattuto fino all’ultimo gioco dell’ultima partita per conquistare i due posti valevoli per la post season.