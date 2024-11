Vittoria nel derby contro Volvera per l’IVECO CUS TORINO RUGBY

La formazione dell’ IVECO CUS TORINO RUGBY si è imposta 7-38 nella seconda giornata del campionato di Serie A Élite femminile . Prossimo appuntamento nuovamente in trasferta. Domenica 17 novembre le cussine saranno impegnate sul campo dell’Arredissima Villorba Rugby, kick off fissato alle 14.30.



Serie A Elite Femminile, II giornata

Volvera Rugby 7

Iveco CUS Torino 38

Parziali (7-26)

Marcatrici: p.t 2’ m. Hu tr. Sacchi (0-7); 8’ m. Sacchi (0-12); 17’ m. Piva tr. Sacchi (0-19); 35’ m. Cecati tr. Rochas (7-19); 40’ m. Sacchi tr. Sacchi (7-26); s.t. 44’ m. Sarasso tr. Sacchi (7-33); 49’ m. Sarasso (7-38).

Volvera Rugby: Drissi (43’ Quinzi); Cecati, Rochas (cap.) (57’ Asti), Tombolato A., Iurisci (69’ Ristorto); Romano, Tombolato I.; Reyneri, Mugnaini (64’ Tota), Rech (66’ Castiglia); Moioli; Gariglio (57’ Foti), Lorenzo (57’ Arruzza), Salvati (64’ Basile), Tombolato B. A disposizione: Arruzza, Basile, Tota, Foti, Castiglia, Asti, Quinzi, Ristorto, Spirli.

all. Musso

Iveco CUS Torino: Sarasso; Bruno (76’ Donà), Sacchi, Piva (49’ Luoni), Pantaleoni (59’ Piovano); Gronda (cap.), Toeschi; Parodi, Barreto De Oliveira C., Epifani (71’ Cagnotto); Zoboli (49’ De Robertis), Ponzio; Zini (59’ Repetto), Hu (49’ Tognoni), Dambros Da Silva (71’ Reverso). A disposizione: Tognoni, Reverso Peila, Repetto, Cagnotto, Luoni, Piovano, Dona.

all. Carbone

arb: Ludovico Grosso (TO)

gdl: Andrea Origlia (Ivrea); Nicola Catalfamo (TO)

Cartellini: 27’ Giallo Iveco CUS Torino (Zini), 64’ Giallo CUS Torino (Piovano)

Calciatrici: Iveco CUS Torino (Sacchi 4/6), Volvera Rugby (Rochas 1/1)

Punti conquistati in classifica: Volvera Rugby 0, Iveco CUS Torino 5

Note: giornata soleggiata 18°. Spettatori circa 250