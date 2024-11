Bea ci crede ma non basta, la corazzata Marnatese difende il fattore campo

LA GARA

Il primo periodo vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre. I padroni di casa si dimostrano una squadra ostica da affrontare, compatti difensivamente e bravi a eseguire in attacco, ma i Leopardi rimangono in partita guidati dai centimetri di Drame. Già nella seconda decina Scaltritti mette la freccia per la Marnatese, che scollina la doppia cifra di vantaggio. I lombardi si dimostrano molto precisi dalla lunga distanza, guidati da Passerini, arrivando alla pausa lunga in vantaggio di 13 lunghezze.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la Marnatese continua a macinare triple, ma BEA risponde con Stiffi e Musto, rimanendo comunque attaccata alla gara. I padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio conquistato nel secondo periodo, cercando di controllare il gioco e aiutandosi con l’ottima percentuale dalla lunga. Nell’ultima decina, i ragazzi di Coach Conti provano un ultimo tentativo di rimonta, ancora con capitan Drame e con Gatti, ma Cucchi e Calzavara rispediscono al mittente la possibilità di rientrare per i minuti finali della partita. Finisce 94 a 82, con i Leopardi che se la giocano fino alla fine, ma non riescono a strappare due punti che sarebbero stati un’impresa.

IL COMMENTO

«Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del girone, che ha avuto anche una serata da 16 triple – commenta coach Francesco Conti – Noi siamo riusciti a essere credibili e a competere per tutta la gara. Nonostante il risultato, è un altro segnale positivo per la nostra crescita, che ci deve dare fiducia per affrontare al meglio la prossima gara in casa».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano tra le mura amiche del PalaEinaudi, ospitando un’altra delle corazzate di questo girone. Appuntamento domenica 10 novembre alle ore 21:00 per il match con il GS Casorate.

US MARNATESE 94

BEA CHIERI 82

Parziali (26-21, 48-35, 71-57)

MARNATESE: Cucchi 16, Filippi 16, Scaltritti 15, Passerini 15, Arui 14, Calzavara 14, Capellaro 2, Najafi 2, Ceccarelli, Augusto N.E., Negri N.E. All. Donati

CHIERI: Drame 22, Stiffi 18, Gatti 15, Musto 13, Okoro 8, Moris 3, Galliera Ricci 1, Ruà, Viggiano, Pagano. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone