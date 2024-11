Reale Mutua, infrasettimanale in casa con Forlì: obiettivo ritrovare la vittoria

Si torna in campo per un nuovo turno infrasettimanale in Serie A2 Old Wild West. Appuntamento domani sera, mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 al Pala “Gianni Asti” (Parco Ruffini, Torino).

QUI TORINO

L’obiettivo comune della Reale Mutua è quello di scendere in campo per ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte consecutive rimediate a Orzinuovi e in casa contro Rimini. Il gruppo di coach Boniciolli non vuole perdersi d’animo, anzi vuole spingersi per fare in modo che il lavoro quotidiano inizi a dare i suoi frutti il prima possibile, già dal turno infrasettimanale contro Forlì.

«Forlì è una squadra molto esperta, costruita per competere e arrivare fino in fondo,» avverte Aristide Landi, uno degli ex di giornata nonché uno dei veterani del gruppo gialloblù. «Noi dobbiamo essere bravi a tenere alta l'intensità difensiva per 40 minuti, come sappiamo fare e come facciamo tutti i giorni a partire dagli allenamenti. Dobbiamo mettere in atto i nuovi concetti offensivi che abbiamo preparato insieme allo staff e farci trovare pronti. Arriviamo alla gara di domani con grande motivazione perché noi per primi vogliamo tornare alla vittoria, per ripagare il duro lavoro che facciamo in palestra e per i nostri tifosi.»

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha confermato la volontà di tutto il gruppo di cercare di tradurre il lavoro in risultati: «In questo momento siamo molto concentrati su noi stessi per trasformare la qualità del nostro lavoro quotidiano in risultati. L'ulteriore motivazione è di farlo soprattutto davanti al nostro pubblico che riconosce il momento che la squadra sta vivendo e sono sicuro che ci supporterà per tutta la gara. Al di là del vincere o perdere, il pubblico torinese ha sempre apprezzato le squadre che in campo hanno dato tutto quello che potevano per raggiungere un risultato positivo.»

GLI AVVERSARI – UNIEURO FORLÌ

Di fronte alla Reale Mutua, ecco un altro avversario di alto livello per l’ennesima sfida di grande fascino: la Unieuro Forlì ha in coach Antimo Martino una delle guide tecniche d’eccellenza della categoria e un roster solido e ricco di giocatori d’esperienza. La squadra forlivese attualmente si trova a metà classifica con un record in pareggio di 4 vittorie e altrettante sconfitte, a seguito dello stop interno subito contro Livorno.

«Forlì negli ultimi anni ha sempre costruito una squadra per arrivare fino in fondo. La storia, anche in questa stagione, rimane la stessa con un roster profondo ed equilibrato, con il giusto mix di esperienza e atletismo,» afferma Alessandro Iacozza.

L’esperienza è forse la caratteristica che meglio contraddistingue l’organico a disposizione di coach Martino. È sufficiente pensare a giocatori come il regista Riccardo Tavernelli – vincitore del campionato nel 2020/21 con Tortona battendo proprio Torino in finale – l’highlander Daniele Cinciarini (classe 1983, alla sua terza stagione a Forlì), un veterano della categoria come Raphael Gaspardo e i lunghi Davide Pascolo e Daniele Magro, giocatori con diversi anni di Serie A alle spalle. Tanta esperienza anche per l’esterno americano Demonte Harper, il principale punto di riferimento a livello offensivo per l’Unieuro nelle ultime uscite. Dopo un avvio di stagione altalenante, Harper si è caricato sulle spalle l’attacco forlivese, mettendo a referto prima 38 e poi 22 punti nelle ultime due partite perse a Rimini e in casa contro Livorno. A seguito dell’infortunio di Shawn Dawson, fermo da prima ancora che iniziasse il campionato, la società biancorossa è tornata sul mercato per tesserare Toni Perkovic, esterno croato che darà nuove soluzioni sul perimetro a coach Martino. Sotto canestro, a completare il reparto lunghi interamente italiano con Gaspardo, Pascolo e Magro, ecco il classe 2001 Angelo Del Chiaro, reduce dall’esperienza in A1 a Pistoia, mentre le rotazioni sugli esterni includono anche il playmaker Matteo Parravicini, giocatore con punti nelle mani in uscita dalla panchina, e Luca Pollone, giocatore di sistema e tiratore a disposizione di coach Martino.

INJURY REPORT

Nulla da segnalare dall’infermeria. Il coaching staff punta ad avere tutto il roster a disposizione per la partita contro Forlì.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket. Il botteghino del Pala “Gianni Asti” sarà aperto domani, giorno della partita, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 19.00 fino all’inizio della gara (ore 20.30).

GLI EX DI GIORNATA E I DESTINI INTRECCIATI TRA MARTINO-BONICIOLLI-BOTTARO

Sono due gli ex di giornata: Aristide Landi ha giocato per Forlì nella stagione 2020/21, mentre Giovanni Severini ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2017/18. Destini intrecciati tra il coach dell’Unieuro Antimo Martino, l’allenatore della Reale Mutua Matteo Boniciolli e il direttore generale gialloblù Giorgio Bottaro: i tre hanno lavorato insieme nel biennio 2009-2011 alla Virtus Roma, quando Martino era assistente di Boniciolli, mentre Bottaro era direttore sportivo del club. Martino e Bottaro si sono poi nuovamente incontrati a Ravenna, lavorando insieme rispettivamente come capo allenatore e direttore generale per la società romagnola.

DIRETTA TV

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).