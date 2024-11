Torino 2025 Fisu WUG: è iniziato ufficialmente il "Piemonte Tour" della Fiaccola

È iniziato ufficialmente il Piemonte Tour della Fiaccola Torino 2025 FISU World University Games, che oggi è arrivata a Biella, città creativa UNESCO, presso il Campus di Città Studi - Università degli Studi di Torino, accolta da oltre 200 studenti tra scuole primarie, secondarie e universitari. Lungo il percorso si sono alternati 20 tedofori, per primo l'assessore del comune di Biella Edoardo Maiolatesi che ha dichiarato: «Per noi è una grande occasione che grazie al Piemonte ed al Presidente Alberto Cirio abbiamo una grande opportunità di avere tanti giovani atleti da tutto il mondo per i giochi mondiali universitari che si terranno a gennaio 2025 a Torino ed avranno un riflesso positivo anche per Biella». «Questo evento è significativo non solo per il nostro campus universitario, ma per l’intera città di Biella – afferma Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi – È un onore che Città Studi sia stata scelta come prima tappa del Tour della Fiaccola. Le Universiadi pongono i giovani al centro di un sistema in cui sport e istruzione rappresentano il comune denominatore per lo sviluppo formativo dei nostri ragazzi». Tra gli altri tedofori che hanno portato la Fiaccola sul palco del Campus, erano presenti anche Elena Rocchi (Consigliera Regionale) e gli atleti paralimpici Nicole Orlando e Giovanni Zaramella. Hanno partecipato anche Marco Borgione e Valeria Bianchi in rappresentanza dei Main Sponsor UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni. Dopo Biella, la Fiaccola continuerà il suo tour presso i poli universitari e le eccellenze dei distretti territoriali della Regione, coinvolti e promossi nell’evento delle Universiadi attraverso il passaggio del tour che si muoverà toccando le sedi di Ateneo e sedi distaccate con l’obiettivo di favorire l'interazione e la sinergia con gli stakeholder di territorio, diventando occasione per valorizzare il sistema della ricerca e dei progetti di ricerca e innovazione locali, interregionali e transnazionali.

Queste le prossime tappe in calendario: il 7 novembre la Fiaccola sarà Vercelli, città con la più alta concentrazione di riso al mondo, ospiterà la fiaccola in una tappa che toccherà il Polo scientifico e il Polo umanistico dell’Università del Piemonte Orientale; il 12 novembre a Novara, conosciuta come capitale del Gorgonzola e diventata il centro di maggior produzione del famoso erborinato, accoglierà la fiaccola presso la sede di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale; il 15 novembre ad Alessandria, centro industriale e agricolo del Piemonte, unirà Palazzo Borsalino e il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino nel percorso della fiaccola; il 19 novembre ad Asti, città dei vigneti e fiore all’occhiello della tradizione culinaria piemontese con la sua celebre bagna cauda, ospiterà la tappa del tour presso il Polo Universitario “Rita Levi- Montalcini" di Asti, Università degli Studi di Torino; il 26 novembre a Mondovì, la capitale italiana del volo in mongolfiera, accoglierà la fiaccola presso la sede distaccata del Politecnico di Torino; il 28 novembre a Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica, accoglierà “la Guarini” nella sede Mater Amabilis dell’Università degli Studi di Torino; infine, il 29 novembre a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.



L’organizzazione delle tappe è sempre supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.



Dopo aver toccato i principali poli universitari regionali, la Fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi, passando per gli impianti di gara:

10 dicembre: Pinerolo

12 dicembre: Torre Pellice

17 dicembre: Pragelato

20 dicembre: Sestriere

29 dicembre: Bardonecchia

La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venues di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto costeggiando le piste ciclabili presenti sul territorio. È stata inoltre annunciata l’apertura della procedura di accreditamento media sul sito della FISU