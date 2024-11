Bottino di vittorie in Serie D per FIE & Fiöi del Volley Busca

Vittoria al cardiopalma per le ragazze della Serie D che vincono 3-2 in casa contro le prime in classifica del Sicom Cherasco. La partita è stata giocata a un ritmo molto elevato, con le ragazze di coach Lamberti che hanno dominato i primi due set, conquistandoli meritatamente. Nel terzo set, la squadra ospite ha mostrato un netto miglioramento, riuscendo a recuperare e a portarsi sul 2-1. Il quarto set ha visto una reazione un po’ demoralizzata delle padroni di casa, ma nel tie-break la squadra ha reagito con determinazione, ribaltando la situazione e chiudendo il match con una vittoria che ha premiato il loro impegno e la loro forza.

Vittoria anche per la Serie D Maschile, che dopo una partenza complicata riesce a imporsi 3-1 in trasferta contro i ragazzi del VBC Mondovì. La partita, combattuta tra due squadre giovani, ha visto Mondovì prevalere nel primo set, approfittando di un avvio un po' contratto dei ragazzi di coach Tassone. A partire dal secondo set, però, la situazione si è ribaltata con la squadra buschese che ha trovato il giusto ritmo, riuscendo a dominare il gioco e a prendere il controllo del match, chiudendo la partita con una meritata vittoria.

Una partita sottotono per la Serie C Maschile, che in trasferta ad Asti perde 3-0 contro l’Hasta Volley. I ragazzi di coach Barbiero sono riusciti a entrare in partita solo in rare occasioni e, contro una squadra esperta e ben preparata come quella astigiana, la prestazione non è stata sufficiente.

La squadra dovrà lavorare per migliorare e tornare più determinata nei prossimi match.

Sabato 9 Novembre al Palazzetto di Busca il match di Serie C contro il Volley Parella Torino sarà dedicato allo Sponsor Match Day Falegnameria GMG.

A partire dalle 19.00 l’evento avrà inizio con il saluto delle autorità. Seguirà alle 19.30 l’ingresso in campo dei ragazzi per il riscaldamento. Alle ore 20.00 ci sarà una pizzata offerta a tutti i presenti, per caricare al meglio le energie per tifare tutti insieme alle ore 20.30 la squadra buschese.

La Serie D Maschile giocherà anch’essa Sabato 9 Novembre al Palazzetto di Busca alle ore 17.30 contro Pallavolo Torino.

Sarà invece impegnata in trasferta la Serie D Femminile che affronterà a Volpiano dalle ore 17.00 le padrone di casa del Tempocasa Volley Academy Volpiano.

Serie D Femminile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 3

Sicom Cherasco 2

Parziali (27-25/25-21/21-25/17-25/15-11)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Bertaina, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Berardi, Golè, Ichino, Re, Viglietti, Bonardello (L2).

I All.: Massimo Lamberti

II All.: Lorenzo Lamberti

Serie D Maschile

VBC Mondovì 1

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 3

Parziali (25-20/23-25/13-25/25-27)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Masoero, Rosati, Baldi, Sgura; Drocco (L1); Chiapella, Forestello, Giraudo A., Grandis. N.e. Busi, Dobrev.

All.: Gianpiero Tassone

Serie C Maschile

Hasta Volley 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Parziali (25-20/25-21/25-18)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 20, Bertone 3, Bellanti 3, Colasanti 2, Giraudo F. 5; Girardi (L1); Arnaudo 2, Barberio 2, Pellegrino.

I All.: Mario Barbiero

II All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 42%; Attacco: 35%; Muri: 10; Ace: 2.